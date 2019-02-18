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Украинская гимнастка Тамара Ерофеева зажгла на матче НХЛ в Лас-Вегасе

Сегодня, 08:37

После выступления четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике хоккеисты забросили семь шайб

Тамара Ерофеева
Тамара Ерофеева. Фото: Getty Images
Украинская гимнастка Тамара Ерофеева зажгла на матче НХЛ в Лас-Вегасе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9d1/3b2/5c69d13b2282c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9d1/3b2/5c69d13b2282c.jpg Другие После выступления четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике хоккеисты забросили семь шайб

В перерыве матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мэйпл Лифз" на арене выступила украинка Тамара Ерофеева: четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике показала номер из шоу Zumanity – это кабаре-часть "Цирка дю солей". В первом периоде хоккеисты забросили одну шайбу (0:1), после выступления 36-летней Тамары – восемь (3:6).

Напомним, что два года назад чемпионка мира-2001 по художественной гимнастике Тамара Ерофеева дала большое интервью "Сегодня". В нем спортсменка рассказала о том, как попала в Cirque du Soleil, о жизни в Лас-Вегасе, любви к контемпорари и "Карлито", путанице с Иришей Блохиной и о том, почему не хочет обратно в мир спорта и боится выступить в Киеве.

Отметим, что недавно Анна Ризатдинова показала, как в сексуальном купальнике отдыхает в Бразилии. Украинская гимнастка наслаждалась страной, где выиграла олимпийскую медаль.

Ранее в интервью "Сегодня" Ризатдинова поделилась, каково ей в роли мамы: о тренировках в положении, трудовых буднях двухмесячного сына, о том, как избежала токсикоза и шокировала тренеров.

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Тег художественная гимнастика, Тамара Ерофеева

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Сегодня|Спорт

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