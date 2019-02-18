Украинская гимнастка Тамара Ерофеева зажгла на матче НХЛ в Лас-Вегасе
После выступления четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике хоккеисты забросили семь шайб
В перерыве матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мэйпл Лифз" на арене выступила украинка Тамара Ерофеева: четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике показала номер из шоу Zumanity – это кабаре-часть "Цирка дю солей". В первом периоде хоккеисты забросили одну шайбу (0:1), после выступления 36-летней Тамары – восемь (3:6).
Напомним, что два года назад чемпионка мира-2001 по художественной гимнастике Тамара Ерофеева дала большое интервью "Сегодня". В нем спортсменка рассказала о том, как попала в Cirque du Soleil, о жизни в Лас-Вегасе, любви к контемпорари и "Карлито", путанице с Иришей Блохиной и о том, почему не хочет обратно в мир спорта и боится выступить в Киеве.
Отметим, что недавно Анна Ризатдинова показала, как в сексуальном купальнике отдыхает в Бразилии. Украинская гимнастка наслаждалась страной, где выиграла олимпийскую медаль.
Ранее в интервью "Сегодня" Ризатдинова поделилась, каково ей в роли мамы: о тренировках в положении, трудовых буднях двухмесячного сына, о том, как избежала токсикоза и шокировала тренеров.
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