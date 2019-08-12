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Украинские спортсменки на пляже: морячка Белодед, украинская элегантность Бех и горячие дни в черном от баскетболисток

Сегодня, 15:05

Наш купальный сезон: Юлия Левченко, Марина Бех, Анжелика Терлюга, Дарья Белодед и баскетболистки

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Мы посмотрели, как проводят лето украинские спортсменки, входящие в рейтинг самых популярных в социальной сети Instagram. Смотрите подборку из пяти фото наших атлеток в купальниках.

Черно-белый "Вау!"
После "золота" Европейских игр дзюдоистка Дарья Белодед махнула в Турцию, где покорила всех фото на яхте в черно-белом наряде.

Высота Турции
Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко для пляжей солнечной Турции выбрала раздельный контрастный купальник.

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Воды Украины
У призера чемпионата Европы Марины Бех-Романчук огромная коллекция купальников, и она находит невероятно живописные места для купания и в Украине.

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Спорт Хорватии
Каратистка Анжелика Терлюга провела отпуск в Хорватии, рассекая по "невероятно красивой" Адриатике в красном спортивном купальнике.

Класс Испании
Баскетболистки Малашенко, Юркевичус и Сивакова отдохнули в Барселоне в темной классике и выиграли европейскую Универсиаду 3х3.

Юлия Левченко

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Юлия Левченко спортсменки Марина Бех Дарья Белодед Анжелика Терлюга

Источник: Сегодня|Спорт

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