Украинские спортсменки на пляже: морячка Белодед, украинская элегантность Бех и горячие дни в черном от баскетболисток

Мы посмотрели, как проводят лето украинские спортсменки, входящие в рейтинг самых популярных в социальной сети Instagram. Смотрите подборку из пяти фото наших атлеток в купальниках.
Черно-белый "Вау!"
После "золота" Европейских игр дзюдоистка Дарья Белодед махнула в Турцию, где покорила всех фото на яхте в черно-белом наряде.
Высота Турции
Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко для пляжей солнечной Турции выбрала раздельный контрастный купальник.
Воды Украины
У призера чемпионата Европы Марины Бех-Романчук огромная коллекция купальников, и она находит невероятно живописные места для купания и в Украине.
Спорт Хорватии
Каратистка Анжелика Терлюга провела отпуск в Хорватии, рассекая по "невероятно красивой" Адриатике в красном спортивном купальнике.
Класс Испании
Баскетболистки Малашенко, Юркевичус и Сивакова отдохнули в Барселоне в темной классике и выиграли европейскую Универсиаду 3х3.
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