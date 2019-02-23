Украинский лыжник Алексей Красовский не смог финишировать на чемпионате мира
Золотую медаль в скиатлоне завоевал норвежец Шур Рете
Сегодня на чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялся мужской скиатлон. В этом состязании спортсмены преодолевают 15 км классическим стилем и 15 км коньковым. Золотую медаль завоевал норвежец Шур Рете, преодолевший дистанцию за 1 час 10 минут 21,8 секунды. Всего 0,1 секунды проиграл победителю россиянин Александр Большунов. "Бронза" досталась норвежцу Мартину Сундбю (отставание 0,7 секунды).
Украинец Алексей Красовский отстал на круг от лидеров и был снят с дистанции.
В женских соревнованиях победила норвежка Тереза Йохауг. "Серебро" досталось еще одной представительнице Норвегии Ингвильд Эстберг, "бронза" – российской лыжнице Каталье Непряевой.
В воскресенье на чемпионате мира пройдут женский и мужской командные спринты. Мировое первенство завершится 3 марта.
Ранее в субботу Дмитрий Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, а победу одержал норвежец Тарьей Бе.
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