Украинский лыжник Алексей Красовский не смог финишировать на чемпионате мира

Золотую медаль в скиатлоне завоевал норвежец Шур Рете

Тройка призеров рвется к финишу. Фото: AFP

Украинский лыжник Алексей Красовский не смог финишировать на чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/16b/738/5c716b738ac02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/16b/738/5c716b738ac02.jpg 2019-02-23T17:49:20+02:00 Другие Золотую медаль в скиатлоне завоевал норвежец Шур Рете

Сегодня на чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялся мужской скиатлон. В этом состязании спортсмены преодолевают 15 км классическим стилем и 15 км коньковым. Золотую медаль завоевал норвежец Шур Рете, преодолевший дистанцию за 1 час 10 минут 21,8 секунды. Всего 0,1 секунды проиграл победителю россиянин Александр Большунов. "Бронза" досталась норвежцу Мартину Сундбю (отставание 0,7 секунды).

Украинец Алексей Красовский отстал на круг от лидеров и был снят с дистанции.

В женских соревнованиях победила норвежка Тереза Йохауг. "Серебро" досталось еще одной представительнице Норвегии Ингвильд Эстберг, "бронза" – российской лыжнице Каталье Непряевой.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут женский и мужской командные спринты. Мировое первенство завершится 3 марта.

Ранее в субботу Дмитрий Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, а победу одержал норвежец Тарьей Бе.

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