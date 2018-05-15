Украинский мотогонщик попал в страшную аварию в Имоле

Никита Калинин вылетел за пределы трассы и ударился об защитный барьер

Украинский мотогонщик Никита Калинин попал в серьезную аварию на этапе WorldSSP300 в итальянской Имоле.

Украинец стартовал с пятого места и по ходу заезда быстро переместился на вторую позицию. Однако надолго удержаться в лидерах 19-летнему Калинину не удалось – в одном из поворотов он столкнулся с соперником, после чего украинец не справился с управлением и на большой скорости вылетел за пределы трассы в защитный барьер.

Согласно информации Motosport, украинец находится в больнице Имолы. После обследования стало известно, что у него есть травмы головы, ноги, голеностопа, а также множество ушибов.

Напомним, что недавно пятикратный чемпиона мира по мотокроссу 55-летний Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти щенка в ледяной воде.

Эрик Гебоерс – единственный гонщик-мотокроссмен в истории, ставший чемпионом мира в трех классах: 125, 250 и 500 куб. В 1988 году он стал спортсменом года и выиграл Национальный трофей за спортивные заслуги.

Ранее мы писали, что чемпион по мотогонкам погиб во время Гран-при Макао. Даниэль Хегарти не справился с управлением и упал с мотоцикла.