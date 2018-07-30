Украинского легкоатлета дисквалифицировали за критику экипировки

Сегодня, 13:46

Антон Грабовский отстранен от соревнований на полгода

Антон Грабовский
Антон Грабовский

Федерация легкой атлетики Украины сообщила о дисквалификации бегуна Антона Грабовского за неэтичные высказывания в адрес экипировки сборной Украины, которая была предоставлена техническим партнером. Спортсмен был отстранен на шесть месяцев начиная с 22 июля.

По мнению представителей федерации, поступок Грабовского поставил под угрозу контракт организации с техническим партнером и интересы легкоатлетов сборной.

Спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал несколько фотографий в новой экипировке, иронично отозвавшись о ее качестве.

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Позднее на своем канале в YouTube Грабовский заявил, что не согласен с решением федерации, но попросил болельщиков не переживать за него, а также призвал своих коллег не бояться высказывать собственное мнение.

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легкая атлетика, спортсмен

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Источник:

Championat.ru

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