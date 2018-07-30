Украинского легкоатлета дисквалифицировали за критику экипировки
Антон Грабовский отстранен от соревнований на полгода
Федерация легкой атлетики Украины сообщила о дисквалификации бегуна Антона Грабовского за неэтичные высказывания в адрес экипировки сборной Украины, которая была предоставлена техническим партнером. Спортсмен был отстранен на шесть месяцев начиная с 22 июля.
По мнению представителей федерации, поступок Грабовского поставил под угрозу контракт организации с техническим партнером и интересы легкоатлетов сборной.
Спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал несколько фотографий в новой экипировке, иронично отозвавшись о ее качестве.
Позднее на своем канале в YouTube Грабовский заявил, что не согласен с решением федерации, но попросил болельщиков не переживать за него, а также призвал своих коллег не бояться высказывать собственное мнение.
Вы сейчас просматриваете новость "Украинского легкоатлета дисквалифицировали за критику экипировки". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"