Украинского легкоатлета дисквалифицировали за употребление допинга на три года

Международные инстанции наконец вынесли решение по делу украинского легкоатлета Назара Коваленко. Мастера спортивной ходьбы обвиняли в употреблении допинга на основании изменений в биологическом паспорте. Разбирательство длилось не один год и закончилось дисквалификацией участника Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. В Рио-де-Жанейро Коваленко на Играх-2016 показал 40-й результат.

О вердикте Athletics Integrity Unit для уроженца Винницкой области объявил официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины. У Назара обнаружены аномальные показатели в биологическом паспорте легкоатлета, за что его приговорили к отстранению от соревнований на три года. Помимо этого, все результаты украинца с 11 мая 2012 года по 17 мая 2015 года аннулированы. При этом, что интересно, дисквалификация началась 9 марта 2017 года, а поэтому ее срок уже завершился, пока суть да дело.

Коваленко становился серебряным призером Кубка Европы-2013 и чемпионом Универсиады-2015 в команде. На Олимпийских играх 2016 года в Рио на дистанции 20 км спортивной ходьбой он показал 40-й результат, а в Лондоне на Олимпиаде-2012 был 27-м.

Реклама

Читайте, как украинскую легкоатлетку-чемпионку обвинили в употреблении запрещенных веществ. Наталья Прищепа отрицает свою вину.

Смотрите сюжет о состоянии Национального антидопингового центра

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама