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И снова – допинг! Украинскую легкоатлетку-чемпионку обвинили в употреблении запрещенных веществ

28 февраля, 09:33

Пострадала чемпионка Европы в беге на средние дистанции Наталья Прищепа

Еще одно неприятное сообщение потрясло украинский спорт. Хорошо известную в мире легкоатлетку Наталью Прищепу обвинили в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщил отдел Всемирного антидопингового агентства (WADA). К слову, недавно президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал, чем Украина отличается от России в политике допинга.

25-летняя спортсменка специализируется в беге на средние дистанции. Недавно она вышла замуж и взяла фамилию мужа (Кроль), но выступает в основном под своей девичьей фамилией (Прищепа). Наталья – двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров (в Амстердаме-2016 и Берлине-2018), а также чемпионка Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Читайте о дисквалификации футболиста "Динамо" Артема Беседина на один год за допинг.

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Отделение WADA Athletics Integrity Unit сообщило, что в организме украинки нашли запрещенное вещество — гидрохлоротиазид. Уведомление об этом было получено еще 23 февраля. Предварительный срок дисквалификации украинской спортсменки пока не называется. Наказанию будет предшествовать разбирательство. Пока что Прищепу отстранили от участия в соревнованиях.

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Смотрите сюжет о состоянии Национального антидопингового центра

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легкая атлетика допинг ВАДА WADA Наталья Прищепа бегун

Источник: sport.ua

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