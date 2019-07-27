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Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

27 июля, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Роман Вирастюк
Роман Вирастюк. Фото: Facebook

Ушел из жизни серебряный призер чемпионата Европы-1994 в толкании ядра, участник трех Олимпийских игр (1996, 2000 и 2004), многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Напомним, у 51-летнего Вирастюка были проблемы с сердцем. Недавно ему сделали сложную операцию, которая длилась 20 часов (аневризма, расслоения брюшной аорты).

Отметим, что после окончания спортивной карьеры он работал главой спорткомитета Ивано-Франковской ОГА. В это время у Романа произошли первые серьезные проблемы с сердцем – оторвался тромб, и врачи с трудом спасли жизнь спортсмену. После восстановления Роман был ведущим на нескольких спортивных телепроектах, в том числе "День Олимпиады" в 2008 году на канале "Мегаспорт" и "Олімпійські пристрасті" в 2012 году на студии Савика Шустера. А еще был участником шоу "Міняю жінку". Также работал главой департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины. Принимал участие в парламентских выборах 2019, но не сумел победить в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области.

Выступление Василия Вирастюка, брата Романа, на церемонии вручения спортивного "Оскара"-2018:

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Тег легкая атлетика, толкание ядра, Роман Вирастюк

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