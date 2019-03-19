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Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию

Сегодня, 13:40

Андреа Поллак выигрывала золото на Играх в Монреале и Москве

Андреа Поллак. Фото bunte.de
Андреа Поллак. Фото bunte.de.
Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d5/185/5c90d51853f9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d5/185/5c90d51853f9a.jpg Другие Андреа Поллак выигрывала золото на Играх в Монреале и Москве

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак скончалась в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Swim Swam. Бывшая спортсменка боролась с раком.

Андреа Поллак трижды становилась олимпийской чемпионкой и также завоевала три серебряных награды. Она была включена в Зал славы мирового плавания в 1987 году.

Пловчиха представляла на Играх сборную ГДР. На первой для себя Олимпиаде в 1976-м в Монреале Поллак выиграла две золотые медали. Тогда ей было 15 лет. Третью награду высшего достоинства пловчиха завоевала на Олимпиаде-1980 в Москве.

В 1990-х в числе других бывших спортсменов сборной ГДР Поллак утверждала, что тренерский штаб обманом давал атлетам запрещенные препараты. По словам Поллак, анаболические стероиды предлагались под видом витаминных препаратов.

Напомним, что несколько лет назад британский спортсмен-любитель умер после 16-часового заплыва через Ла-Манш. Погибшему было 45 лет, он работал в строительной компании.

А в прошлом году 23-летний велогонщик Михел Голартс умер после падения во время гонки. От удара о брусчатку у него произошли потеря сознания, остановка сердечной и дыхательной систем.

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Тег плавание, олимпийская чемпионка

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lenta.ru

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