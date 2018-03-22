Усейн Болт проведет открытую тренировку с командой Андрея Ярмоленко

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усейн Болт примет участие в открытой тренировке дортмундской "Боруссии".

Занятие пройдет в пятницу на базе "Боруссии" и начнется в 10:30 по местному времени. Запуск зрителей начнется в 9:45, при этом пресс-служба дортмундской команды предупреждает, что вместимость стадиона на базе клуба ограничена.

Болт объявил о завершении карьеры легкоатлета после завершения чемпионата мира-2017 в Лондоне. 31-летний спортсмен не раз говорил, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе, а в январе заявил, что намерен в марте пройти просмотр в составе "Боруссии".

Напомним, что Усейн Болт завершил карьеру в прошлом году. В своем последнем забеге на чемпионате мира спортсмен получил травму от которой восстанавливался пять месяцев. А в конце февраля, по слухам, подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР по футболу "Мамелоди Сандаунз".

Знаменитый спринтер даже выкладывал в соцсети видео своих занятий в составе африканского клуба, где он забил гол на тренировке.