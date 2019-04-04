Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме

Сегодня, 19:11

Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры

Болт прибежал первым
Болт прибежал первым. Фото: AFP
Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/60e/d6a/5ca60ed6aaa72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/60e/d6a/5ca60ed6aaa72.jpg Другие Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры

Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт принял участие в показательном забеге в столице Перу. В Лиме Усейн пробежал наперегонки с мототакси. На глазах у сотен болельщиков обладатель множества рекордов мира легко финишировал первым. После победы ямайский спринтер показал молнию – свой фирменный победный жест.

Ранее Усейн Болт выиграл забег в невесомости. Ямайский спринтер опередил двух астронавтов.

32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.

После этого Болт пробовал свои силы в футболе. Он сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", однако не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду.

"Я не хочу сказать, что не справился должным образом с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Но я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от легкой атлетики. Это было весело, пока не кончилось", – признался Болт.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег легкая атлетика, Усейн Болт, спортсмен

Вы сейчас просматриваете новость " Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

«Почему я не люблю полных женщин?»

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Первое фото сына Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма: такой красавчик
Загрузка...

Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

Сегодня, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

Вчера, 15:42

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

Вчера, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса

Вчера, 09:03

Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

Красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет

1 апреля, 22:28

С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену