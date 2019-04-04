Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме
Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры
Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт принял участие в показательном забеге в столице Перу. В Лиме Усейн пробежал наперегонки с мототакси. На глазах у сотен болельщиков обладатель множества рекордов мира легко финишировал первым. После победы ямайский спринтер показал молнию – свой фирменный победный жест.
Ранее Усейн Болт выиграл забег в невесомости. Ямайский спринтер опередил двух астронавтов.
32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.
После этого Болт пробовал свои силы в футболе. Он сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", однако не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду.
"Я не хочу сказать, что не справился должным образом с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Но я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от легкой атлетики. Это было весело, пока не кончилось", – признался Болт.
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