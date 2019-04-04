Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме

Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры

Болт прибежал первым. Фото: AFP

Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/60e/d6a/5ca60ed6aaa72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/60e/d6a/5ca60ed6aaa72.jpg 2019-04-04T19:11:00+03:00 Другие Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры

Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт принял участие в показательном забеге в столице Перу. В Лиме Усейн пробежал наперегонки с мототакси. На глазах у сотен болельщиков обладатель множества рекордов мира легко финишировал первым. После победы ямайский спринтер показал молнию – свой фирменный победный жест.

Ранее Усейн Болт выиграл забег в невесомости. Ямайский спринтер опередил двух астронавтов.

32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.

После этого Болт пробовал свои силы в футболе. Он сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", однако не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду.

"Я не хочу сказать, что не справился должным образом с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Но я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от легкой атлетики. Это было весело, пока не кончилось", – признался Болт.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.