В Киев спустя семь лет вернется "Флюгтаг" – чемпионат самодельных летательных аппаратов

Пока вы сидите дома и у вас есть немного больше свободного времени, чем обычно, – прекрасная возможность дать волю своей фантазии и креативу, и придумать необычный летательный аппарат, с которым в сентябре принять участие в чемпионате самодельных летательных аппаратов. Соблюдая условия карантина, собирайтесь в онлайн чате своей командой мечты, создавайте идеи и до 20 апреля подавайте заявку на участие.

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В сентябре в Киеве пройдет потрясающий турнир, который бросает вызов эксцентричным инженерам и бесстрашным пилотам, готовым осуществить свою мечту о полете. Участники соберутся опять, чтобы посоревноваться в оригинальности и артистичности. Сначала им надо будет придумать и сконструировать свой летательный аппарат, а потом – разогнаться и взлететь на нем с целью пролететь как можно дальше. Или, как это часто бывает, просто упасть на воду. Поэтому для участия пилотам понадобятся креатив, кураж... и лишний комплект нижнего белья. Прием заявок на участие в Red Bull Flugtag 2020 уже открыт.

Соревнование позволяет новичкам раскрыть свои таланты в конструировании, а опытным участникам вернуться на чемпионат, чтобы усовершенствовать навыки. Для зрителей же это возможность насладиться незабываемым шоу, ведь где еще можно увидеть, как самые необычные летательные аппараты сигают с огромной вышки вместе с экипажем.

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Слово "Flugtag" в переводе с немецкого означает "День полетов". Первый чемпионат Red Bull Flugtag прошел в 1992 году в Австрии. С тех пор в различных странах было проведено более 100 Флюгтагов в 55 городах мира.

Большинство участников делают основной упор на внешний вид своего аппарата и сопутствующее шоу. Однако некоторые аппараты, к всеобщему изумлению, действительно летят. На сегодняшний день мировой рекорд самого дальнего полета составляет 78,6 метров. Улететь на такую невероятную дистанцию смог пилот команды The Chicken Whisperers на Флюгтаге в Калифорнии (США) в 2013 году.

В Украине соревнование впервые прошло в 2010 году в Киеве на Русановском канале. Потом еще раз незабываемо повторилось в 2013. И теперь, после стольких лет, опять возвращается в 2020! В 2010 и 2013 годах на фестивале выступило по 40 команд, а первыми чемпионами Флюгтага в Украине стала команда "Кузькина мать". Их летательный аппарат в виде кукурузника-биплана с початком кукурузы вместо фюзеляжа пролетел всего 12 метров, но щедро был вознагражден наивысшими балами от членов жюри за креатив и выступление на рампе!

В 2013-ом победителями стали "Шевели ластами" из Харькова – их летательный аппарат в виде гигантского осьминога смог пролететь 17 метров.

Red Bull Flugtag 2013 Киев

В этом году правила остаются те же. Конкурсанты оцениваются по трем критериям: расстояние полета, креативность и шоу-талант. Итоговая оценка, определяющая место команды в рейтинге, складывается из трех этих оценок.

Как стать участником

Как правило, в команде должно быть ровно пять безбашенных участников, каждому из которых уже исполнилось 18 лет. После того, как команда сформирована, нужно придумать свой летательный аппарат и отправить его чертеж вместе с заявкой организаторам чемпионата.

Важно учитывать, что летательный аппарат должен весить не более 200 кг, а его размах крыльев и длина могут составлять максимум 8 метров. Также в конструкции не предусматривается какой-либо двигатель — двигателем может служить только мускульная сила пилота и сопровождающей его команды, и гравитация. Аппарат должен быть нетонущим, и изготовленным только из экологически чистых материалов. Команда придется разогнать свой летательный аппарат и столкнуть его с трамплина – рампы высотой 6 метров. Перед стартом команде дается порядка 30 секунд для яркого, запоминающегося выступление, которое оценивают судьи.

Из тысяч заявок и эскизов будут отобраны 40 самых креативных летательных аппаратов, которые и будут допущены на взлетную полосу Red Bull Flugtag 2020, чтобы в сентябре бросить вызов гравитации на глазах сотни тысяч ликующих зрителей.

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