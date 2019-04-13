В Киеве пройдет всемирное соревнование, в котором участники будут убегать от финиша
5 мая на Трухановом острове украинские участники станут частью глобального забега, а все средства будут направлены на исследование методов лечения травм спинного мозга
Украина присоединится ко всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга. Бежать можно как одному, так и вместе с друзьями и единомышленниками – в совместных забегах с мобильным приложением (App Run), которые организовываются в Киеве, Днепре, Одессе, Ужгороде и других городах.
В Киеве такой организованный забег с мобильным приложением состоится 5 мая в 14:00 на Трухановом острове. Чтобы принять участие в забеге, нужно скачать мобильное приложение Wings for Life World Run, присоединиться к забегу в Киеве и оплатить взнос участника (10 евро). Организаторы обещают, что каждый участник организованных забегов в Киеве, Одессе, Днепре и Ужгороде получит медаль финишера и сувенирную продукцию на память о забеге.
100% вступительных взносов участников будут направлены на поиск и исследование методов лечения травм спинного мозга. За шесть лет Wings for Life World Run превратился в мировое движение с рьяными поклонниками, которые ежегодно принимают участие в забеге. Благодаря участникам, донорам и спонсорам, за все время забег собрал внушительные 23,6 миллионов евро, чтобы финансировать исследования методов лечения травм спинного мозга.
К благотворительной инициативе в Украине также присоединилась олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, трехкратный чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, четырехкратная призерка чемпионата мира по маунтинбайку Яна Беломоина и другие.
Wings for Life World Run – это всемирный забег, участники которого стартуют одновременно по всему миру в 11:00 (UTC) – независимо от времени года, времени суток или погодных условий в конкретной местности. Среди бегунов – начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники на инвалидных креслах. Уникальность забега еще и в том, что участники бегут не к финишу, а от него, пытаясь убежать от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "подвижной финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе. Реальный автомобиль-кэтчер или виртуальный (в мобильном приложении) преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не настигнет каждого участника. Когда автомобиль-кетчер (реальный или виртуальный) настигает участника, его/ее гонка заканчивается. Последние мужчина и женщина, которых догонят, объявляются Глобальными чемпионами!
Напомним, что в прошлом году такая гонка уже проходила в Киеве, также на Трухановом острове.
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