В Киеве пройдет всемирное соревнование, в котором участники будут убегать от финиша

5 мая на Трухановом острове украинские участники станут частью глобального забега, а все средства будут направлены на исследование методов лечения травм спинного мозга

Благотворительный забег состоится в Киеве 6 мая.

Украина присоединится ко всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга. Бежать можно как одному, так и вместе с друзьями и единомышленниками – в совместных забегах с мобильным приложением (App Run), которые организовываются в Киеве, Днепре, Одессе, Ужгороде и других городах.

В Киеве такой организованный забег с мобильным приложением состоится 5 мая в 14:00 на Трухановом острове. Чтобы принять участие в забеге, нужно скачать мобильное приложение Wings for Life World Run, присоединиться к забегу в Киеве и оплатить взнос участника (10 евро). Организаторы обещают, что каждый участник организованных забегов в Киеве, Одессе, Днепре и Ужгороде получит медаль финишера и сувенирную продукцию на память о забеге.

100% вступительных взносов участников будут направлены на поиск и исследование методов лечения травм спинного мозга. За шесть лет Wings for Life World Run превратился в мировое движение с рьяными поклонниками, которые ежегодно принимают участие в забеге. Благодаря участникам, донорам и спонсорам, за все время забег собрал внушительные 23,6 миллионов евро, чтобы финансировать исследования методов лечения травм спинного мозга.

К благотворительной инициативе в Украине также присоединилась олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, трехкратный чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, четырехкратная призерка чемпионата мира по маунтинбайку Яна Беломоина и другие.

Wings for Life World Run – это всемирный забег, участники которого стартуют одновременно по всему миру в 11:00 (UTC) – независимо от времени года, времени суток или погодных условий в конкретной местности. Среди бегунов – начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники на инвалидных креслах. Уникальность забега еще и в том, что участники бегут не к финишу, а от него, пытаясь убежать от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "подвижной финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе. Реальный автомобиль-кэтчер или виртуальный (в мобильном приложении) преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не настигнет каждого участника. Когда автомобиль-кетчер (реальный или виртуальный) настигает участника, его/ее гонка заканчивается. Последние мужчина и женщина, которых догонят, объявляются Глобальными чемпионами!

Напомним, что в прошлом году такая гонка уже проходила в Киеве, также на Трухановом острове.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пройдет всемирное соревнование, в котором участники будут убегать от финиша". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.