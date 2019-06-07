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В Одессе ограбили квартиру известного шахматиста: вынесли почти 25 тысяч долларов

7 июня, 10:28

Грабители не тронули медали и кубки гроссмейстера, забрали только призовые

В Одессе ограбили известного украинского гроссмейстера Станислава Богдановича. Инцидент произошел после выигрыша крупной суммы на международных соревнованиях. 26-летний Богданович представляет Украину на международных турнирах по шахматам. Он с детства зарабатывал на жизнь победами на турнирах, но сейчас у него остались только медали и кубки – все призовые унесли грабители.

Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

"За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за предыдущие время. Три подряд турнира – это все вместе порядка 17 тысяч долларов", – рассказал шахматист.

В тот злополучный день Станислав отправился на турнир в Черноморск, а по приезду домой мама сообщила, что грабители вынесли все ценное. Воры разбросали вещи по квартире, но кубки и медали не трогали. Сообщается, что в обед мать спортсмена всего на час вышла на улицу. Злоумышленники работали быстро и даже не взламывали двери. "Она была открыта без каких-либо повреждений для замка. Дверь была открыта как будто родным ключом", – признался спортсмен.

Полиция отрабатывает несколько версий совершения преступления. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Тег шахматы, ограбление, шахматист

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Источник:

Думская

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