В России во время соревнований по плаванию умер 17-летний спорстмен

Сегодня, 21:11

Несколько дней назад пловец успешно прошел медицинское обследование в специализированном диспансере

Фото AFP
Фото AFP

В российском Обнинске во время соревнований скончался 17-летний спортсмен. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пловца, информирует сайт Следственного комитета РФ по региону.

Спортсмену стало плохо после окончания заплыва на 50 метров. Врачи вытащили пострадавшего из воды и провели реанимационные мероприятия, но спустя час была констатирована смерть спортсмена.

Несколько дней назад пловец успешно прошел медицинское обследование в специализированном диспансере и получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям.

Ранее мы сообщали, что 18-летний французский футболист скончался во сне. Из-за трагедии отменили матч его команды, а остальные поединки начинались с минуты молчания.

Напомним, что 4 марта весь мир потрясла неожиданная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Проститься с футболистом пришло более 10 тысяч человек, в том числе все игроки "Ювентуса", прилетевшие на похороны прямо из Лондона.

Ранее мы сообщали, что призера Олимпиады-2012 Чон Чжэ Сона обнаружили мертвым домаТри года назад спортсмену был поставлен диагноз аритмия, и иногда он жаловался на боли в груди.
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Источник:

Советский спорт

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