В трансляциях соревнований по серфингу не будут показывать участниц в бикини

Компании получили инструкции акцентировать внимание не на фигурах женщин, а на их технике

Компании, транслирующие соревнования по серфингу в рамках Мировой лиги серфинга, получили инструкции акцентировать внимание не на фигурах женщин-участниц, а на их технике. Организация обратилась к вещателям с просьбой не делать крупные планы спортсменок, выступающих в бикини с высоким вырезом.

Теперь будет больше крупных планов спортсменок, выступающих в специальных шортах без вырезов.

"Операторов проинструктировали не делать крупных планов при показе спортсменок, которые поворачиваются задом в ходе выступления", – сообщает Stab Magazine.

Напомним, что в австралийской семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки, которые занимаются серфингом. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини. Недавно сексуальные сестры-серфингистки сфотографировались с пикантного ракурса.

На Рождество девушки выдали новую серию пикантных снимков. Серфингистки позировали на пляже в рождественских шапках. Естественно, это пришлось по душе их подписчикам.