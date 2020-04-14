Вооружена и убийственно красива: именинница дня "отстреливает" соперников и хочет стать детективом

Успела выиграть все к 19 годам и уже имеет лицензию на пятую Олимпиаду в Токио

Сегодня небольшой юбилей – 35 – лет у одной из самых титулованных и красивых спортсменок Украины, олимпийской чемпионке в стрельбе из пистолета Елены Костевич. Уже в 19 лет очаровательный "снайпер" владел всеми главными титулами, а на сегодняшний день является участницей четырех Олимпиад и завоевала лицензию на Игры-2020 в Токио.

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Елену в секцию стрельбы привела мама – кандидат экономических наук. Она сама хотела научиться стрелять, а дочка записалась в секцию за компанию. Игорь Черединов, который встретил тогда 11-летнюю Костевич, является ее тренером до сих пор. Тогда он сказал девочке, что в ее возрасте рано заниматься стрельбой, но из секции не выгнал и с того момента Елена с оружием не расстается, хотя в детстве занималась спортивной гимнастикой, затем большим теннисом.

Позднее тренер Костевич рассказывал, что из тира ее нужно было выгонять, иначе она бы там и ночевала. Такая самоотдача не могла не принести свои плоды. Уже в 19 лет Елена владела всеми главными титулами – была чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр-2004 в своей коронной дисциплине – стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Но удержаться на вершине оказалось тяжелее, чем на нее взобраться. Следующие Игры – в Пекине в 2008 году Костевич провалила, не было медалей и на чемпионатах мира. Пьедестальной оставалась только Европа. Однако в 2012 году их олимпийского Лондона Елена привезла две "бронзы" и снова оказалась на коне.

"Когда выигрываешь какие-то важные соревнования, к которым готовился много лет, наступает период успокоения. Тогда нужен новый стимул. Таким стимулом является последующее поражение. Невозможно всегда быть на высоте. После подъемов наступает спад результатов. Так после олимпийской победы следующий год – 2005 – был для меня не совсем удачным. И как раз тогда просыпается новый азарт".

Борьба на Играх в Рио-2016 не задалась и следующие полтора года Костевич больше посвятила своей личной жизни. В мае 2017-го стало известно, что наша топовая "снайперша" вышла замуж. Избранником стал ее давний поклонник, проживающий в Австрии. При этом спортсменка не поменяла гражданство и продолжила выступление за сборную Украины.

"Мы познакомились в 2006 году. Он приезжал на европейские соревнования и болел за украинских спортсменов. Сам он тоже занимался стрельбой, но сейчас работает в другой сфере. Стрельба осталась у Игоря как хобби".

А в ноябре того же года Елена стала мамой, при этом по седьмого месяца беременности поддерживала свою стрелковую форму. Дочку назвали Софией. По признанию самой Костевич, рождение ребенка изменило всю ее жизнь.

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"Звание "мама" – самое ценное из всех, которые у меня есть. Мой режим абсолютно изменился. Открыла в себе новые резервы. Я могу не спать по ночам и при этом хорошо себя чувствовать", – признавалась нам Елена.

В 2018 году Костевич вновь выиграла чемпионат мира, получив олимпийскую лицензию в Токио-2020, и стала лучшей спортсменкой Украины. При этом она никогда ранее ранее не завоевывала медали в стрельба из пистолета с 25 метров. Ее коронной дисциплиной считалась стрельба из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Но, похоже, у украинской чемпионки вырисовывается еще одна специализация.

"Сейчас я в хорошей форме. Я много работаю на качество, пробую много нового. У меня сейчас очень сильная физическая подготовка с новым фитнес-тренером. Думаю, что у нас перед Токио сложилась очень хорошая команда".

Кроме того, Елена очень удачно выступает в миксте. На чемпионате мира 2018 года Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в смешанных соревнованиях. После замужества и рождения дочери Елена живет преимущественно в Австрии и довольная своим выбором:

"Изменился только круг общения, потому что в основном у нас друзья – коренные австрийцы. И немножко я переоценила свои ценности, на что же все-таки нужно делать акценты в жизни. Например, вы спрашивали меня о стиле одежды. В Украине для людей очень важны бренды, логотипы и все остальное. А люди с западным менталитетом ценят достижения, личные качества, личность и человека в первую очередь. Неважно, что на нем одето. Главное – его умение, навыки, насколько он профессионал в своей сфере".

Помимо стрельбы, Котевич увлекается автомобилями и хотела бы сняться в кино, так как опыт съемок в рекламе у нее уже есть.

"Я за рулем уже 12 лет. И для меня это наслаждение. Я проходила курсы контраварийного вождения, и у меня уже богатый стаж. Люблю спортивные авто, быструю езду, но правила стараюсь не нарушать. Кино? Хотела бы сняться в сериале. Возможно, сыграла бы саму себя. У нас в кино часто бывают герои-спортсменки, мастера спорта по пулевой стрельбе. Какие-то детективные роли бы попробовала".

Смотрите, как Костевич стала лучшей спортсменкой Украины

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