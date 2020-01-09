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Все о чемпионате Европы по гандболу: расписание, результаты и таблицы

9 января, 15:53

Расписание и результаты матчей 24 сильнейших мужских сборных континента, включая команду Украины

Сборная Украины попала на чемпионат Европы спустя 10 лет без финальных стадий

Сборная Украины попала на чемпионат Европы спустя 10 лет без финальных стадий

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин стартовал 9 января и продлится до 26-го в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции. В турнире среди 24 команд принимает участие и сборная Украины. Наши гандболисты играют в группе В вместе с командами Чехии, Северной Македонии и Австрии. В последний раз мужская сборная Украины принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы по гандболу десять лет назад, а лучшее наше достижение – 11-е место в 2002 году.

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Формат турнира. Всего на гандбольном Евро-2020 шесть групп по четыре сборные в каждой. Матчи группы с участием сборной Украины проходят в Вене. По итогам этого предварительного этапа по две команды из каждой группы выходят в основной этап, где будут сформированы две группы по шесть команд. Из групп основного этапа по две лучшие команды выйдут в полуфинал чемпионата Европы, и сборные, занявшие третьи места, сыграют в матче за пятое место на турнире.

Гандбол. ЧЕ-2020. Предварительный раунд

ГРУППА А – Грац, Австрия

КомандаИВНПГЗГП+/-О
Хорватия00000000
Беларусь00000000
Черногория00000000
Сербия00000000

9 января 19:15 Хорватия – Черногория
9 января 21:30 Беларусь – Сербия

11 января 17:00 Черногория – Сербия
11 января 19:15 Хорватия – Беларусь

13 января 19:15 Сербия – Хорватия
13 января 21:30 Черногория – Беларусь

ГРУППА В – Вена, Австрия

КомандаИВНПГЗГП+/-О
Чехия00000000
Северная Македония00000000
Австрия00000000
Украина00000000

10 января 19:15 Чехия – Австрия
10 января 21:30 Северная Македония – Украина

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12 января 17:00 Австрия – Украина
12 января 19:15 Чехия – Северная Македония

14 января 19:15 Украина – Чехия
14 января 21:30 Австрия – Северная Македония

ГРУППА С – Тронхейм, Норвегия

КомандаИВНПГЗГП+/-О
Испания00000000
Германия00000000
Латвия00000000
Нидерланды00000000

9 января 19:15 Испания – Латвия
9 января 21:30 Германия – Нидерланды

11 января 17:00 Латвия – Нидерланды
11 января 19:15 Германия – Испания

13 января 19:15 Нидерланды – Испания
13 января 21:30 Латвия – Германия

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ГРУППА D – Тронхейм, Норвегия

КомандаИВНПГЗГП+/-О
Франция00000000
Норвегия00000000
Португалия00000000
Босния и Герцеговина00000000

10 января 19:15 Франция – Португалия
10 января 21:30 Норвегия – Босния и Герцеговина

12 января 17:00 Португалия – Босния и Герцеговаина
12 января 19:15 Франция – Норвегия

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14 января 19:15 Босния и Герцеговина – Франция
14 января 21:30 Португалия – Норвегия

ГРУППА Е – Мальме, Швеция

КомандаИВНПГЗГП+/-О
Дания00000000
Венгрия00000000
Исландия00000000
Россия00000000

11 января 17:00 Дания – Исландия
11 января 19:15 Венгрия – Россия

13 января 19:15 Исландия – Россия
13 января 21:30 Дания – Венгрия

15 января 19:15 Россия – Дания
15 января 21:30 Исландия – Венгрия

ГРУППА F – Гетеборг, Швеция

КомандаИВНПГЗГП+/-О
Швеция00000000
Словения00000000
Швейцария00000000
Польша00000000

10 января 19:15 Швеция – Швейцария
10 января 21:30 Словения – Польша

12 января 17:00 Швейцария – Польша
12 января 19:15 Швеция – Словения

14 января 19:15 Польша – Швеция
14 января 21:30 Швейцария – Словения

Смотрите видео, как тренируется сборная Украины по гандболу:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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гандбол Чемпионат Европы сборная Украины по гандболу

Источник: Сегодня|Спорт

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