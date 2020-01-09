Все о чемпионате Европы по гандболу: расписание, результаты и таблицы

Сборная Украины попала на чемпионат Европы спустя 10 лет без финальных стадий

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин стартовал 9 января и продлится до 26-го в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции. В турнире среди 24 команд принимает участие и сборная Украины. Наши гандболисты играют в группе В вместе с командами Чехии, Северной Македонии и Австрии. В последний раз мужская сборная Украины принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы по гандболу десять лет назад, а лучшее наше достижение – 11-е место в 2002 году.

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Формат турнира. Всего на гандбольном Евро-2020 шесть групп по четыре сборные в каждой. Матчи группы с участием сборной Украины проходят в Вене. По итогам этого предварительного этапа по две команды из каждой группы выходят в основной этап, где будут сформированы две группы по шесть команд. Из групп основного этапа по две лучшие команды выйдут в полуфинал чемпионата Европы, и сборные, занявшие третьи места, сыграют в матче за пятое место на турнире.

Гандбол. ЧЕ-2020. Предварительный раунд

ГРУППА А – Грац, Австрия

Команда Хорватия 0 0 0 0 0 0 0 0 Беларусь 0 0 0 0 0 0 0 0 Черногория 0 0 0 0 0 0 0 0 Сербия 0 0 0 0 0 0 0 0

9 января 19:15 Хорватия – Черногория

9 января 21:30 Беларусь – Сербия

11 января 17:00 Черногория – Сербия

11 января 19:15 Хорватия – Беларусь

13 января 19:15 Сербия – Хорватия

13 января 21:30 Черногория – Беларусь

ГРУППА В – Вена, Австрия

Команда Чехия 0 0 0 0 0 0 0 0 Северная Македония 0 0 0 0 0 0 0 0 Австрия 0 0 0 0 0 0 0 0 Украина 0 0 0 0 0 0 0 0

10 января 19:15 Чехия – Австрия

10 января 21:30 Северная Македония – Украина

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12 января 17:00 Австрия – Украина

12 января 19:15 Чехия – Северная Македония

14 января 19:15 Украина – Чехия

14 января 21:30 Австрия – Северная Македония

ГРУППА С – Тронхейм, Норвегия

Команда Испания 0 0 0 0 0 0 0 0 Германия 0 0 0 0 0 0 0 0 Латвия 0 0 0 0 0 0 0 0 Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0

9 января 19:15 Испания – Латвия

9 января 21:30 Германия – Нидерланды

11 января 17:00 Латвия – Нидерланды

11 января 19:15 Германия – Испания

13 января 19:15 Нидерланды – Испания

13 января 21:30 Латвия – Германия

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ГРУППА D – Тронхейм, Норвегия

Команда Франция 0 0 0 0 0 0 0 0 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 Португалия 0 0 0 0 0 0 0 0 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0 0

10 января 19:15 Франция – Португалия

10 января 21:30 Норвегия – Босния и Герцеговина

12 января 17:00 Португалия – Босния и Герцеговаина

12 января 19:15 Франция – Норвегия

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14 января 19:15 Босния и Герцеговина – Франция

14 января 21:30 Португалия – Норвегия

ГРУППА Е – Мальме, Швеция

Команда Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 Венгрия 0 0 0 0 0 0 0 0 Исландия 0 0 0 0 0 0 0 0 Россия 0 0 0 0 0 0 0 0

11 января 17:00 Дания – Исландия

11 января 19:15 Венгрия – Россия

13 января 19:15 Исландия – Россия

13 января 21:30 Дания – Венгрия

15 января 19:15 Россия – Дания

15 января 21:30 Исландия – Венгрия

ГРУППА F – Гетеборг, Швеция

Команда Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 Словения 0 0 0 0 0 0 0 0 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 Польша 0 0 0 0 0 0 0 0

10 января 19:15 Швеция – Швейцария

10 января 21:30 Словения – Польша

12 января 17:00 Швейцария – Польша

12 января 19:15 Швеция – Словения

14 января 19:15 Польша – Швеция

14 января 21:30 Швейцария – Словения

Смотрите видео, как тренируется сборная Украины по гандболу:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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