Все о чемпионате Европы по гандболу: расписание, результаты и таблицы

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин стартовал 9 января и продлится до 26-го в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции. В турнире среди 24 команд принимает участие и сборная Украины. Наши гандболисты играют в группе В вместе с командами Чехии, Северной Македонии и Австрии. В последний раз мужская сборная Украины принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы по гандболу десять лет назад, а лучшее наше достижение – 11-е место в 2002 году.
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Формат турнира. Всего на гандбольном Евро-2020 шесть групп по четыре сборные в каждой. Матчи группы с участием сборной Украины проходят в Вене. По итогам этого предварительного этапа по две команды из каждой группы выходят в основной этап, где будут сформированы две группы по шесть команд. Из групп основного этапа по две лучшие команды выйдут в полуфинал чемпионата Европы, и сборные, занявшие третьи места, сыграют в матче за пятое место на турнире.
Гандбол. ЧЕ-2020. Предварительный раунд
ГРУППА А – Грац, Австрия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|+/-
|О
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
9 января 19:15 Хорватия – Черногория
9 января 21:30 Беларусь – Сербия
11 января 17:00 Черногория – Сербия
11 января 19:15 Хорватия – Беларусь
13 января 19:15 Сербия – Хорватия
13 января 21:30 Черногория – Беларусь
ГРУППА В – Вена, Австрия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|+/-
|О
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
10 января 19:15 Чехия – Австрия
10 января 21:30 Северная Македония – Украина
12 января 17:00 Австрия – Украина
12 января 19:15 Чехия – Северная Македония
14 января 19:15 Украина – Чехия
14 января 21:30 Австрия – Северная Македония
ГРУППА С – Тронхейм, Норвегия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|+/-
|О
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
9 января 19:15 Испания – Латвия
9 января 21:30 Германия – Нидерланды
11 января 17:00 Латвия – Нидерланды
11 января 19:15 Германия – Испания
13 января 19:15 Нидерланды – Испания
13 января 21:30 Латвия – Германия
ГРУППА D – Тронхейм, Норвегия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|+/-
|О
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
10 января 19:15 Франция – Португалия
10 января 21:30 Норвегия – Босния и Герцеговина
12 января 17:00 Португалия – Босния и Герцеговаина
12 января 19:15 Франция – Норвегия
14 января 19:15 Босния и Герцеговина – Франция
14 января 21:30 Португалия – Норвегия
ГРУППА Е – Мальме, Швеция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|+/-
|О
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
11 января 17:00 Дания – Исландия
11 января 19:15 Венгрия – Россия
13 января 19:15 Исландия – Россия
13 января 21:30 Дания – Венгрия
15 января 19:15 Россия – Дания
15 января 21:30 Исландия – Венгрия
ГРУППА F – Гетеборг, Швеция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|+/-
|О
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
10 января 19:15 Швеция – Швейцария
10 января 21:30 Словения – Польша
12 января 17:00 Швейцария – Польша
12 января 19:15 Швеция – Словения
14 января 19:15 Польша – Швеция
14 января 21:30 Швейцария – Словения
Смотрите видео, как тренируется сборная Украины по гандболу:
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