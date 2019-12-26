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Тренер сборной Украины определился с заданием на Евро-2020

26 декабря, 18:08

Наша мужская гандбольная команда 10 января стартует на чемпионате Европы в Австрии

Наставник сборной Украины Сергей Бебешко

Наставник сборной Украины Сергей Бебешко

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Через полмесяца в Вене открывается чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Впервые за 10 лет в финальной части Евро сыграет и сборная Украины, которая стартует матчем против Македонии. Недавно мы писали, что "Мотор" добыл первую победу в гандбольной Лиге чемпионов.

Сейчас наша сборная находится на сборах в Южном, которые продлятся до 29 декабря. Затем парни получат небольшой отпуск на Новый год, а уже с 3 по 5 января сыграют на контрольном турнире в Швейцарии. Накануне главный тренер "желто-синих" Сергей Бебешко нарисовал перспективы сборной:

"Первоочередная задача – выход из группы. Сейчас много говорят, что у нас легкая группа. Предполагаю, что и наши соперники думают так же, и они довольны, что им попалась Украина. Да, у нас в квартете нет топ-сборных, и это плюс. Но я бы не сказал, что группа у нас легкая, ведь последний раз мы играли на чемпионате Европы десять лет назад, так что мы, скорее, аутсайдеры. Будем играть от матча к матчу – как мы это делали в отборочном турнире. Тогда у нас получилось. Надеюсь, выйдет и сейчас. Думаю, нам под силу преодолеть групповой этап".

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Смотрите, как женская сборная Украины выиграла у Португалии матч отбора на Евробаскет-2021

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Источник: Главком

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