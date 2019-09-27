Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!

Юлия Левченко. В 2016 году читатели нашего сайта назвали ее мисс олимпийской сборной Украины / Фото: Instagram

Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Он продлится до 6 октября, за десять дней будет разыграно 49 комплектов медалей. Украину представят 43 спортсмена: 27 девушек и 16 мужчин. У нас хорошие шансы на медали в прыжках в высоту, беге, спортивной ходьбе.

Напомним, что несколько лет назад читатели нашего сайта выбрали мисс олимпийской сборной Украины-2016. Это звание досталось прыгунье в высоту Юлии Левченко.

В ожидании старта соревнований предлагаем вам выбрать мисс сборной Украины по легкой атлетике. Ниже – фото всех наших спортсменок, которые примут участие на ЧМ в Катаре, в правом верхнем углу напротив каждой есть стрелка вверх. Голосуйте за тех девушек, которых считаете самыми привлекательными. Поехали!

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