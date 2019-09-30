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"Я не могла подвести сына": после травмы украинская легкоатлетка финишировала на ЧМ в топ-20

30 сентября, 18:19

Скороходка Боровская рассказала о невероятном "кайфе" в Дохе

Олимпийская чемпионка Лю Хун выиграла в Дохе "золото" на дистанции 20 км

Олимпийская чемпионка Лю Хун выиграла в Дохе "золото" на дистанции 20 км / Фото: Reuters

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На чемпионате мира по легкой атлетике, который продолжается в Дохе, Украина пока остается без медалей. Последний комплект наград был разыгран в спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Наша скороходка Надежда Боровская закрыла топ-20, а Инна Кашина финишировала 29-я. Весь пьедестал заняли китаянки, а победительницей стала олимпийская чемпионка Рио-2016 Лю Хун.

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Отметим, что из-за травмы Боровская несколько месяцев не тренировалась, но сумела восстановиться и подготовиться к чемпионату мира.

"Из-за травмы я пропустила и Кубок Европы, и чемпионат Украины. После перерыва я ждала этот старт, но когда приехали в Доху, вышли из самолета и почувствовали этот воздух ... Это было что-то невероятное! Сколько езжу на соревнования, такого "кайфа", как здесь, я еще нигде не испытывала.

Сначала было страшно. Но тренеры, которые здесь, и мой личный сказали идти своим темпом. Я прислушивалась ко всем советам, и все удалось. Тем более, я не могла подвести своего сына. Он утром передавал мне привет и говорил: "Мама, вперед!" Я должна идти!"

Украинские спортсменки в первый день ЧМ по легкой атлетике

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика чемпионат мира ходьба Надежда Боровская

Источники: Сегодня|Спорт , ФЛАУ

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