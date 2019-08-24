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От слез – до победного нырка в воду: яркие эмоции наших спортсменов за время независимости

24 августа, 08:21

Вспоминаем эмоции и победы украинских спортсменов с 1991 года и до наших дней

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Спорт – это победы, медали и эмоции! Фантастические эмоции! За время независимости Украины их было много, очень много. Хотя... Разве может быть много медалей, разве можно устать от побед, разве стоит сушить слезы радости?! Нет. Мы, верим, что украинские спортсмены будут радовать болельщиков и в будущем. А пока вспомним прошлое – яркие эмоции и победы украинских спортсменов с 1991 года и до наших дней.

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  • Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка независимой Украины
  • Сергей Бубка установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в 1994 году – 6.14 метра
  • Инесса Кравец дальше всех в мире прыгнула тройным – 15.50, ее достижение 1995-го года не побито до сих пор
  • Лилия Подкопаева на Олимпиаде-1996 выиграла две золотые медали
  • Герой Украины Яна Клочкова – самая титулованная украинская спортсменка: четыре золотые медали на Олимпийских играх
  • Ирина Мерлени стала первой олимпийской чемпионкой в истории женской борьбы
  • Андрей Шевченко забил решающий пенальти и стал первым украинцем – победителем Лиги чемпионов
  • Руслан Федотенко – самый титулованный украинский хоккеист, две победы в Кубке Стэнли
  • "Шахтер" – победитель Кубка УЕФА-2009
  • Сборная Украины по футболу дошла до четвертьфинала ЧМ-2006
  • Братья Кличко – одновременно владели всеми чемпионскими поясами в супертяжелом весе
  • Василий Ломаченко – выигрывал две золотые олимпийский медали и стал чемпионом мира в трех весовых категориях
  • Александр Усик становился олимпийским чемпионом и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе
  • Украинские биатлонистки выиграли "золото" в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи
  • Юрий Чебан на патриотичном каноэ в Рио-2016 выиграл свое второе олимпийское "золото"
  • Александр Абраменко выиграл олимпийское "золото" в лыжной акробатике
  • Элина Свитолина первой из украинок победила на Итоговом чемпионате WTA
  • Молодежная сборная Украины по футболу выиграла чемпионат мира

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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эмоции спортсмены День Независимости 2019

Источник: Сегодня|Спорт

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