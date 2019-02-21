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Юный прыгун с трамплина вылетел с трассы на чемпионате мира

Сегодня, 12:21

Томас Маркенг не пострадал и сможет выступить на мировом первенстве

Томас Осен Маркенг
Томас Осен Маркенг.
Юный прыгун с трамплина вылетел с трассы на чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/b40/5c6e7bb402173.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/b40/5c6e7bb402173.jpg Другие Томас Маркенг не пострадал и сможет выступить на мировом первенстве

18-летний норвежский прыгун с трамплина Томас Осен Маркенг в этом сезоне на чемпионате мира среди юниоров завоевал золотую медаль в индивидуальном старте и два "серебра" – в команде и миксте. После столь удачного выступления главный тренер норвежцев вызвал Маркенга на взрослый чемпионат мира, который стартовал в Австрии.

Но мировое первенство едва не закончилось для Томаса на тренировке. Во время разминочного прыжка спортсмен вовремя не затормозил и его выбросило на железные ограждения микст-зоны для журналистов. К счастью, Маркенг отделался легким испугом и сможет принять участие в соревнованиях.

История трамплинов в спецпроекте "назад в будущее": как изменились прыжки за 200 лет. Прыжки с трамплина вошли в программу первых белых ОИ-1924 в Шамони и никогда ее не покидали. Прыгали тогда с 70-метрового трамплина и не дальше 49 м в официальной программе и 57,5 м в дополнительном турнире для смельчаков, развивавших 50 км/ч. Сегодня длина разгона — от 90 до 225 м, летят они за 240 м при скорости разгона 100 км/ч. Рекорд дальности — 246,5 м — в 2011-м в Викерсунде установил норвежец Юхан Ремен Эвенсен.

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Тег спортсмен, чемпионат мира, прыжки с трамплина

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