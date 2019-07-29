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Южная Корея подала жалобу из-за карты эстафеты олимпийского огня Игр-2020

Сегодня, 19:04

Причиной скандала стали спорные острова в Японском море

Презентация олимпийского факела Токио-2020

Презентация олимпийского факела Токио-2020 / Фото: AFP

Южная Корея подала жалобу из-за карты эстафеты олимпийского огня Игр-2020 https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/f18/f4c/5d3f18f4cb563.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/f18/f4c/5d3f18f4cb563.jpg Другие Причиной скандала стали спорные острова в Японском море

Южная Корея подала официальную жалобу после того, как на карту эстафеты олимпийского огня Токио-2020 года были включены спорные острова в качестве территории Японии. Карта на официальном сайте Игр следующего года включает острова Лианкур, которые управляются Южной Кореей, но их территориальная принадлежность оспаривается Японией. Японские официальные лица заявили, что отклонили жалобу Кореи, которая была подана через посольство страны.

Лианкур на карте маршрута олимпийской эстафеты обозначены в виде маленькой точки. Однако даже это не понравилось корейцам. Острова находятся в Японском море между двумя странами и ценны благодаря запасам природного газа.

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Ранее оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил маршрут эстафеты олимпийского огня. Эстафета начнется 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима и пройдет через все 47 префектур Японии. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Завершится эстафета 24 июля на национальном стадионе в Токио, где будет зажжен огонь ХХХII летних Игр. Олимпиада 2020 года завершится 9 августа.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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Олимпийские игры Олимпиада-2020 олимпийский огонь

Источники: Сегодня|Спорт , Inside the Games

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