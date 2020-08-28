За чем следить болельщику на выходных: от боя украинца за титул в США до нашего десанта в Бельгии

Семеро украинцев могут выйти на поля в Бельгии, вторая попытка Постола стать чемпионом и старт футбольного сезона в Англии

Завершается неделя, а значит, самое время вспомнить о ТОП-событиях, которые ждут болельщиков спорта на выходных. А там будет на что посмотреть: открытие футбольного сезона в Англии, чемпионский поединок украинца Виктора Постола в США, вечер боев UFC, гонка Формулы-1 и десант украинских футболистов в чемпионате Бельгии.

"Арсенал" – "Ливерпуль"

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Суббота, 18:30. Суперкубок Англии, ТВ: Setanta Sports Ukraine

В матче-открытии сезона в поединке за Суперкубок Англии в Лондоне на стадионе "Уэмбли" встречаются "Ливерпуль" – чемпион Премьер-лиги, а "Арсенал" – обладатель Кубка страны. Эксперты прогнозируют победу команды Юргена Клоппа (71% на "Ливерпуль" и 29% на "Арсенал"), а также большое количество забитых голов.

Отметим, что сезон английской Премьер-лиге должен стартовать 12 сентября.

Чемпионский бой Постола

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Воскресенье, 05:00, онлайн на Сегодня Спорт

Украинец Виктор Постол (31 победа, 2 поражения) в Лас-Вегасе проведет бой против непобежденного американца Хосе Рамиреса (25 побед) за два чемпионских титула. Наш боксер считается аутсайдером, букмекеры дают ему всего 18 процентов на победу. Верим, что украинский Iceman сможет сотворить сенсацию!

В 2015 году Постол завоевал чемпионский пояс WBC в первом полусреднем весе, но упустил его в следующем же поединке против Теренса Кроуфорда. В 2018 году украинец боксировал за титул WBC Silver, но потерпел свое второе в карьере поражение. И вот теперь – новый шанс стать чемпионом мира, причем сразу по двум версиям – WBC и WBO.

UFC Fight Night

Воскресенье, 04:00, ТВ: Setanta Sports Ukraine

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В главном поединке сойдутся опытнейший американец Энтони Смит по прозвищу "Львиное Сердце" (33 победы, 15 поражений) и австриец Александр Ракич по прозвищу "Ракета" (12 побед, 2 поражения).

Всего запланировано 11 боев, три из них – женские.

Гонка Формулы-1

Воскресенье, 16:10

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Седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 пройдет в Бельгии. После шести этапов с большим отрывом лидирует гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (132 очка), далее в общем зачете расположились Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 95) и Валттери Боттас ("Мерседес", 89).

Накануне гонки Хэмилтон, который ранее призывал всех гонщиков становиться на колено перед стартом этапа в знак протеста против расизма, заявил, что не готов бойкотировать этап, как это сделали многие спортсмены в США. Напомним, что за океаном Кубок Стэнли пришлось остановить ради борьбы с расизмом.

Британец – большой фаворит на выигрыш этапа в Бельгии. Аналитики букмекерских контор дают 65 процентов вероятности победы Хэмилтона против 35 процентов на любого другого гонщика.

Украинцы в Бельгии

Пятница, суббота, воскресенье

В высшем дивизионе чемпионата Бельгии – целый десант украинских игроков! Вот расписание матчей четвертого тура, в которых на поле могут выйти наши соотечественники:

28 августа 21:45 "Остенде" – "Андерлехт" (Богдан Михайличенко). ТВ: Setanta Sports Ukraine

29 августа 19:30 "Серкль Брюгге" – "Кортрийк" (Евгений Макаренко).

30 августа 14:30 "Генк" – "Брюгге" (Эдуард Соболь). ТВ: Setanta Sports Ukraine

30 августа 21:45 "Гент" (Игорь Пластун, Роман Безус, Роман Яремчук) – "Мехелен" (Марьян Швед)

Смотрите, как Роман Яремчук забивал за "Гент" в прошлом сезоне:

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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