"Заели Бельгию мясом": сенсационная сборная Украины по волейболу обещает новые чудеса на Евро

На феерическом для украинцев чемпионате Европы тренер просит "не разбегаться по углам" и "вкладывать сердце в победу"

Сборная Украины по волейболу / Фото: eurovolley.cev.eu

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Более двух часов продолжался волейбольный триллер в Антверпене между Бельгией и Украиной. На самой большой арене турнира "Спортпалейс" (18 400 зрителей) один из хозяев и фаворитов чемпионата Европы бодался за 1/4-ю с напористым аутсайдером, до этого 14 лет не игравшим на Евро. И ходившие в аутсайдерах украинцы смогли удивить уже со старта, когда взяли 1-ю партию, а затем рванули и во 2-й – 18:10. Даже подумалось: "И это фаворит? Как с такой игрой Бельгия заняла 2-е место в группе?".

И тут хозяева показали, как, развернув игру на 180 градусов. Теперь у них получалось абсолютно все: подачи, блоки, мощные удары, с которыми не справлялся соперник. А тренер "сине-желтых" Угис Крастиньш только и брал тайм-ауты, чтобы остановить это падение. Но все зря.

"Что произошло? Скорее всего, потеря концентрации. Где-то дали слабину – и соперник этим воспользовался! Я и предположить не мог, что так произойдет, ведь мы очень мощно играли до 18:12", – рассказал "Сегодня" связующий сборной Владислав Диденко.

Украинцы отдали вторую партию, а за ней и третью – 2:1.

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"Бельгийцам нужно было выиграть 4-ю партию, чтобы выиграть матч, а нам некуда было отступать, – подчеркнул Влад Диденко. – Вся команда мобилизовалась после провала и начала играть стабильно, сопернику нужно было дожимать, то есть добавлять в темпе и в исполнении. И часто бывает, что победный сет трудно выиграть. С первых мячей было видно: соперник ждет, что мы им подарим победу. К счастью, этого не произошло! Тренер говорил, что нужно держаться всем вместе, не разбегаться по углам, играть друг за друга, вложить сердце в победу".

И ребята вложили, шокировав бельгийцев своим возрождением в 4-й партии. 2:2 – и судьбу боя решил короткий пятый сет, где, несмотря на забитые и бушующие трибуны, "сине-желтые" своего не отдали, сотворив сенсацию ЧЕ – 3:2.

"Зал очень большой и специфический, все освещение направлено на корт, а трибуны в полумраке и уходят далеко вглубь, так что их "красных" болельщиков и не видно то было! – заметил Диденко. – Было громко, но не настолько, чтобы мешало команде держать коммуникацию".

Виецкий стал лучшим бомбардиром матча с 23 очками. Ерещенко добавил еще 20, в том числе четыре эйса. А наш центральный блокирующий Семенюк, поставив 5 блоков Бельгии, стал лучшим по этому показателю на чемпионате – 20.

Несмотря на первый в истории выход в 1/4-ю Евро, особо, по словам Влада Диденко, победу украинцы не праздновали – в воскресенье вечером сходили всей командой в ресторан покушать мяса: "Когда закончится турнир, тогда отпразднуем".

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Во вторник на стадии 1/4-й Украина сыграет с бронзовым призером предыдущего Евро – Сербией. К слову, два года назад в матче за 3-е место балканцы обыграли как раз битых нами бельгийцев. "Я не играл против сборной Сербии, но это команда мирового уровня, игроки основы играют в топ-клубах, – заверил Диденко. – Игра покажет. Но нужно хотеть играть, и тогда победа может прийти – чудеса случаются".

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