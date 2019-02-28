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Загадочная смерть в 21: в России умер боец ММА

Сегодня, 09:51

Не стало россиянина Аркадия Лисина, который провел восемь поединков в "клетке"

Аркадий Лисин умер в 21
Аркадий Лисин умер в 21.
Загадочная смерть в 21: в России умер боец ММА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/793/421/5c7793421c1c5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/793/421/5c7793421c1c5.png Другие Не стало россиянина Аркадия Лисина, который провел восемь поединков в "клетке"

В ночь на 28 февраля стало известно о смерти российского бойца смешанного стиля Аркадия Лисина. 21-летний спортсмен ушел из жизни 27 февраля, сообщили в организации Prime Fight Management, занимающейся продвижением бойцов. Причины смерти Лисина на данный момент выясняются.

За свою спортивную карьеру боец одержал в октагоне шесть побед при двух поражениях и становился обладателем чемпионского титула Prime Selection в 2016 году, а также выступал в турнире по самбо "Плотформа S-70" в 2017 году.

Свой первый бой в Prime Лисин провел 7 июля 2016 года и в рамках вечера Tech-Krep FC - Prime Selection 9 во втором раунде благодаря техническому нокауту (удары) победил соотечественника Виталия Виштака.

В следующий раз Лисин появился в клетке уже 5 августа того же года на Tech-Krep FC Prime Selection 10, где единогласным решением арбитров одолел по итогам двух пятиминутных раундов узбекистанского бойца Богдана Гуськова, для которого то поражение до сих пор является единственным в ММА.

8 августа позапрошлого года, на League S-70 Plotforma S-70 2017, Лисин одолел за три раунда француза Кристофа Пико, но уступил в двух своих следующих поединках. Последний из них прошел в марте прошлого года на RCC Russian Cagefighting Championship: всего за 18 секунд Лисин уступил соотечественнику — Степану Горшечникову.

Летом прошлого года Аркадий в заключительном бою фестиваля в Ростове-на-Дону, где местные бойцы сражались с представителями Краснодара, победил Бениса Егорова, и больше в октагоне Лисин с тех пор не появлялся.

ВИДЕО ПОСЛЕДНЕГО БОЯ ЛИСИНА

Как сообщалось ранее, бойцом смешанного стиля может стать известный украинский борец Жан Беленюк.

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Тег смешанные единоборства

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Сегодня|Спорт

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