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Завершивший карьеру Усейн Болт повторил рекорд НФЛ в беге на 40 ярдов

Сегодня, 11:08

Знаменитый ямайский спринтер пробежал 36,5 метров за 4,22 секунды, повторив лучшее достижение в истории американского футбола

Усейн Болт повторил рекорд в беге на 40 ярдов
Усейн Болт повторил рекорд в беге на 40 ярдов. Фото: Getty Images
Завершивший карьеру Усейн Болт повторил рекорд НФЛ в беге на 40 ярдов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6af/3bc/5c56af3bc6a99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6af/3bc/5c56af3bc6a99.jpg Другие Знаменитый ямайский спринтер пробежал 36,5 метров за 4,22 секунды, повторив лучшее достижение в истории американского футбола

Восьмикратный олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт пробежал стандартный для новичков НФЛ (лига американского футбола) спринт на 40 ярдов (36,5 метра). Он преодолел дистанцию за 4,22 секунды. Таким образом, 32-летний ямаец повторил рекорд НФЛ. В 2017 году такой же результат показал ресивер "Вашингтон Хаскис" Джон Росс.

Видео забега Усейна Болта:

Ранее стало известно, что знаменитый легкоатлет Усейн Болт не будет продолжать футбольную карьеру. Восьмикратный олимпийский чемпион попытается стать успешным бизнесменом. Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", но не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду. Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом "Валетта".

32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.

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Тег рекорд, бег, Усейн Болт, NFL

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Сегодня|Спорт

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