Жертвам сексуальных домогательств в спортивной гимнастике США заплатят более 700 миллионов долларов

Ларри Нассар / Фото: Reuters

Эхо сексуального скандала с экс-доктором сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром продолжает звучать. Ранее мы писали, что Нассар получил третий огромный срок за сексуальные домогательства. Так Федерация гимнастики США заявила, что выплатит 215 миллионов долларов жертвам своего бывшего врача, сообщает BBC.

Ранее в суд с исками обратились 18 спортсменок, в том числе четырехкратная чемпионка Рио-2016 Симона Бейлз. В общей сложности за прошедшие 20 лет от сексуальных домогательств со стороны Нассара пострадали более 300 спортсменок. Нассара приговорили к 300 годам тюрьмы в 2018 году.

После процесса Федерация гимнастики подала заявление о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии, выдвинутые спортсменами. Теперь гимнастам предложили пойти на мировое соглашение или продолжить свои судебные процессы. Ранее Мичиганский государственный университет согласился выплатить пострадавшим 500 миллионов долларов.

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Мы писали, как гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал известный белорусский спортсмен Виталий Щербо. По словам украинки, это произошло во время турнира в Штутгарте в 1991 году.

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