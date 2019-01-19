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Знаменитый фигурист покончил жизнь самоубийством: подробности засекречены

Сегодня, 18:49

Чемпион США в парном катании Джон Кафлин расстался с жизнью в возрасте 33 лет

Джон Кафлин был чемпионом США в парном катании
Джон Кафлин был чемпионом США в парном катании. Фото: Twitter
Знаменитый фигурист покончил жизнь самоубийством: подробности засекречены //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/354/218/5c43542186c51.png //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/354/218/5c43542186c51.png Другие Чемпион США в парном катании Джон Кафлин расстался с жизнью в возрасте 33 лет

Двукратный чемпион США в парном фигурном катании Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством, сообщила сестра покойного в своем аккаунте в Facebook. Кафлин выигрывал чемпионаты США в сезоне-2010/11 (в паре с Кейтлин Янковскас) и сезоне-2011/12 (в паре с Кейди Денни), участвовал с этими же партнершами в чемпионатах мира 2011 и 2012 года, где занял 6-е и 8-е места соответственно.

"Мы были потрясены, когда узнали новость о смерти двукратного чемпиона США в парном катании. Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время", – говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации фигурного катания США.

В последние годы он работал тренером и комментатором. В декабре прошлого года право Кафлина заниматься какой-либо деятельностью в фигурном катании было ограничено организацией SafeSport, которая борется с насилием любого рода в американском спорте.

Семнадцатого января Федерация фигурного катания США объявила об отстранении 33-летнего Кафлина от спортивной деятельности, после того как SafeSport сменила в отношении спортсмена ограничение деятельности на отстранение.
В начале января издание USA Today сообщило, что Кафлин назвал обвинения в свой адрес беспочвенными.

Напомним, что на днях убийцам фигуриста из Казахстана огласили приговор. Призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб от ножевого ранения 19 июля.

самоубийство, фигурист, фигурное катание

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РСпорт

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