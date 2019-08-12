Знаменитый прыгун в воду восхищен Киевом: "Тут лучшая инфраструктура из всех турниров, где я бывал"

Патрик Хаусдинг (в центре)

Двукратный призер Олимпиады и чемпион мира-2013 по прыжкам в воду Патрик Хаусдинг – о первом золотом дубле за пять лет, палочках с корицей из Киева-Берлина, о том, как впечатлился украинским вундеркиндом, о любви к коварному трамплину и прыжке с моста.

Читайте также: Окунул медаль и пошел есть суши: золотые эмоции самого юного чемпиона Европы по прыжкам в воду Алексея Середы

— Патрик, мы уже потеряли счет вашим европейским титулам!

— Это 15-й, — скромно уточнил немец, когда мы присели поговорить после его второй победы — на метровом трамплине. Самый именитый прыгун киевского чемпионата Европы взял здесь еще и "золото" в команде и два "серебра" на 3 метрах — в личке и синхроне.

— После стольких лет как вы реагируете на завоеванные медали? Они все еще вызывают бурные эмоции?

— Последний раз я выигрывал две золотые медали на чемпионате Европы еще пять лет назад (на домашнем ЧЕ-2014 в Берлине Хаусдинг завоевал три титула. — Авт.). Так что прошло немало времени. У меня были тяжелые взлеты и падения на протяжении последних трех лет. И я очень рад, что вернулся на вершину. Два "золота" за два вида — это идеально.

— Как изменилась ваша рутина, по сравнению с ранним периодом в карьере?

— Рутина всегда зависит от того, как у тебя идут прыжки. Чем хуже они становятся, тем больше появляется проблем. Возникает неуверенность. Ты думаешь: "Что я делаю не так? В чем проблема?" И ты должен действительно работать над собой ментально — идти вперед, быть сосредоточенным и не бояться. Потому что когда тебе страшно, проблем больше всего. Все, что я знаю: нужно бороться до последнего прыжка — все может измениться за один раунд. Как мы видели в финале на метровом трамплине, Олег Колодий лидировал, но я знал, что у меня в конце самый сложный прыжок, и я могу решить, выиграть мне "золото" или другую медаль.

— И как этот страх преодолевать?

— Нужно много соревнований, тренировок. Они помогают вернуть самооценку. Когда твои прыжки становятся хуже, вернуться тяжело. Последние два года мне пришлось много бороться, я был не в форме, было много травм... Просто нужно делать что любишь, и если у тебя все еще есть мотивация, вкладывать ее в соревнования.

— Сейчас в прыжках в воду появляется много юных спортсменов. Каково вам соперничать не только против своего поколения, но и против следующих?

— Чем старше я становлюсь, тем меньше я знаю молодежь (сейчас Патрику 30 лет. — Авт.). Они просто появляются в какой-то момент, и я понятия не имею, кто это. Когда я был младше, я знал прыгунов своего возраста с ранних лет — я с ними рос. Я помню Илью Квашу (украинский призер ОИ-2008. — Авт.). Столько лет с ним соревновался! А здесь, в финале на 1 м, обратил внимание, что я самый старший участник. Это время когда-то приходит в жизни каждого прыгуна. Так что для меня в этом нет ничего особенного. Я фокусируюсь на себе. Но это приятно, что при том, что я старше всех, я все еще могу побеждать.

Реклама

— В Украине после чемпионата мира только и разговоров было, что о 13-летнем Алексее Середе. Вы видели его прыжки?

— Да, я смотрел, как он прыгает. И это было впечатляюще. Такой большой талант! Я не мог поверить, что ему всего 13. Надеюсь, у него хорошо пройдет пубертатный период, и тогда он может стать следующим Томом Дэйли (двукратный призер ОИ и трехкратный чемпион мира из Великобритании. — Авт.). Ну, если тебе 13, и ты становишься четвертым в мире, это сильно. Ему просто нужно увеличивать сложность и улучшать прыжки, что он уже и делает, и становиться сильнее. И он может быть впереди всех.

Суперрекорд в 13 лет! Украинский вундеркинд стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в воду

— Какие проблемы могут возникнуть во время пубертата?

— Ты никогда не знаешь, как пойдет развитие. Сейчас у Алексея очень быстрая крутка и хорошие входы в воду. Но если он резко вымахает до 1,85 метра, ему будет тяжело. Честно говоря, как для 13 лет, он довольно низкого роста. Так что не думаю, что он будет очень высоким парнем. Когда у него будут развиваться мышцы, надеюсь, останутся сила и скорость, и тело будет хорошо функционировать, чтобы он постоянно не травмировался. Есть много факторов, но на сегодняшний день можно сказать, что у него яркое будущее в прыжках в воду.

— Как вы думаете, насколько разумно допускать столь юных спортсменов до соревнований такого высокого уровня?

— В наше время профессиональный спорт преимущественно не бывает здоровым. На каком-то уровне — да, ты в форме, у тебя есть мышцы, ты стабилен. Но прыжки в воду со временем очень влияют на тело. Я не могу сосчитать все свои травмы и проблемы. Это негативная сторона спорта. Ее нужно просто принять. Кто-то лучше ее преодолевает, кто-то хуже. Надеюсь, у Алексея все будет в порядке. Я в таком возрасте с вышки не прыгал. Не знаю, когда он начал, но тем прыжкам из его программы невозможно научиться за полгода тренировок. Так что он на 10 метрах, наверное, давно. Надеюсь, украинская федерация и тренеры будут за ним хорошо присматривать, предоставлять медицинскую помощь, врачей и физиотерапевтов, чтобы у него не было слишком много негативных последствий.

— Леша говорил, что ему было лет шесть.

— Когда он впервые прыгнул с вышки? — удивился Патрик. — Окей, если ногами вперед, это нормально. А вот если головой — не знаю... Когда я начал прыгать вниз головой с 10 метров, мне было лет 11—12. Но точно не шесть. Не думаю, что это безопасно.

В тренде Оккупированная Керчь осталась без воды, остановлены все насосные станции

— Но даже если спортсмен физически готов, разве психологически на него не влияют давление и стресс?

— Не думаю, что сейчас он сильно испытывает давление. Он ребенок, он развивается, он новенький. Он же маленький мальчик, и от него не ждут медалей. Считаю, у него еще есть время, чтобы совершенствоваться. На своем первом чемпионате мира он дважды стал четвертым — это невероятно.

— Думаю, что все-таки некоторые медалей уже ждут.

— Как по мне, на чемпионате мира ни от кого нельзя ждать медалей. Уровень столь высок, что одна маленькая ошибочка — и ты уже вне пьедестала.

— Вы говорили, что у вас в этот раз не было возможности много гулять по Киеву, но помню, что два года назад вы сравнили его с Берлином. Чем он вам его напоминает?

— У нас в Берлине есть небольшая территория, где здания выглядят похоже. В прошлом, когда еще стояла Берлинская стена, мы жили в восточной части города, которая была под контролем Советского Союза. Поэтому есть некоторые схожести в архитектуре. Но в этот раз я решил отказаться от длинных прогулок по Киеву, потому что сосредоточился на соревнованиях. Мы так много путешествовали в последние недели и месяцы, что просто хочется с этим всем закончить и отправиться в заслуженный отпуск.

— Кстати, как вы себя чувствовали после чемпионата мира в Корее?

— Это был новый опыт для всех нас. Обычно чемпионат мира — это главное событие сезона, после которого все отдыхают. А в этот раз мы вернулись из Азии, пробыв в Китае и Корее 23 дня. Три недели путешествий. Приехали назад с джетлагом, один-два дня отдыха — и снова тренировки. Но это ментальная проблема. Ведь ты все равно в хорошей форме, у тебя есть силы. Просто нужно держать себя в руках психологически, чтобы оставаться сильным физически.

— Последний раз, когда вы были в Киеве, то купили в качестве сувенира какую-то еду. Это было что-то сладкое?

— Наверное, это были конфеты и шоколад... Вообще мне нравится еда в Украине. В Германии мы ее называем тяжелой: много мяса и соленого. Но также и вкусные сладости. И много картошки! В Южной Корее ее почти не было — только рис. Мы европейцы и предпочитаем картошку. А! Я вспомнил, что тогда купил! Я фанат выпечки с корицей — таких палочек, которые еще немного покрыты сахаром. Это одни из моих любимых сладостей.

— А как вам отель?

— Очень хороший. Идеальная инфраструктура. От номера до бассейна идти одну минуту. Это все очень упрощает: не нужно каждый день сидеть в автобусе по 20-30 минут. В 2017 году мы ездили по 20 минут в одну сторону. Поэтому, если днем еще возвращаться на обед, то в день ты проводишь в автобусе 80 минут – это большая трата времени и неудобство. Я думаю, здесь лучшая инфраструктура из всех соревнований, на которых я бывал.

— То есть за два года организация у нас улучшилась?

— Да. Вы, ребята, очень внимательные в плане охраны, иногда даже слишком. Если встретите прыгуна не в том месте, то они могут и разозлиться немного. Но лучше перебор с безопасностью, чем ее отсутствие. Волонтеры всегда помогают. Круто, что у каждой страны есть те, которые говорят на их языке. Если вдруг возникает языковой барьер, у нас, по-моему, есть двое волонтеров, знающих немецкий, чтобы помочь.

— Вы разноплановый прыгун: выступали и на 10 м, и на трех, и на одном. Есть у вас любимый вид?

— Не совсем. Преимущество вышки в том, что на твердой поверхности легче делать наскок: не нужно делать предварительный прыжок на одну ногу, на котором можно потерять баланс. Но это и делает ее менее захватывающей для меня. Вышка более надежная, а трамплин более коварный. На нем, если тебя покачнет, можно завалить весь прыжок. Спортсмены, специализирующиеся на трамплине, мучаются с этим всю карьеру. Никто никогда не скажет: "У меня нет проблем с наскоком" или "Я никогда не сорвал прыжок или не упал в воду из-за наскока".

— А хайдайвинг смотрите?

— Это интересно. Глоток свежего воздуха в прыжках в воду. Не удивлюсь, если его скоро сделают олимпийским видом спорта. Пробовал ли я? В Мостаре в Боснии и Герцеговине каждый год проводят соревнования по клифф-дайвингу. И я прыгнул с того же моста, что участники. Довольно высоко (высота Старого моста — 24 м. — Авт.). Я не боюсь высоты и люблю адреналин, но я бы не занимался хайдайвингом. После стольки лет, что я посвятил олимпийским прыжками в воду, не хотел бы вкладывать силы в этот вид.

— Занимались другими видами спорта?

— Не профессионально — только как хобби. Люблю футбол, волейбол, настольный теннис. Все, где есть мяч. Я думаю, что я довольно спортивный: у меня есть талант к любому виду спорта, я быстро и легко учусь, хорошо контролирую тело.

— Чем путь к Токио отличается от предыдущих олимпийских циклов, которые вам довелось пройти?

— У меня было значительно больше травм. Я становлюсь старше, и все тяжелее возвращаться в форму и соревноваться на олимпийском уровне. Тем не менее, все мои олимпийские путешествия были позитивными. И я уже взял лицензию для сборной, поэтому на Кубке мира у Германии не будет такого давления. Я уже одной ногой в Токио.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама