Суперекорд в 13 лет! Украинский вундеркинд стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в воду

Алексей Середа / Фото: Getty Images

Вот это да! 13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл чемпионат Европы в Киеве в прыжках с 10-метровой вышки. Результат украинца составил 488,85 балла. Алексей опередил француза Бенджамина Оффре (474,90) и россиянина Руслана Тернового (445,25). Эта медаль стала седьмой для Украины на домашнем чемпионате Европы.

При этом Алексей Середа установил феноменальное достижение. Он стал самым молодым чемпионом Европы в истории! Украинец превзошел достижение знаменитого британца Томаса Дейли, который побеждал на чемпионате Европы-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Тогда как Середе на данный момент – 13 лет и 7 месяцев.

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Как мы писали ранее, 13-летний Середа выиграл "серебро" чемпионата Европы. "Как такой малыш смог так прыгать?!" – удивился мальчик, идущий с трибун после того финала, явно имея в виду Лешу Середу. Кстати, нервы у нашего юного дарования таки не железные, как могло показаться: Середа признался, что предпочитает, чтобы перед прыжком в зале царила тишина. Но дома такой роскоши, конечно, не было.

Также мы сообщали, что ранее 13-летний украинец завоевал лицензию на Олимпиаду-2020. Алексей Середа квалифицировался на Игры в Токио благодаря тому, что на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу, пробился в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

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