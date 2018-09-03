Звезда прыжков в длину вышла замуж за лучшего пловца Украины: "Предложение? Сердце из свечек и Миша с букетом"

Накануне Марина Бех рассказала нам о том, как переписки переросли в романтику, о женихе вместо штанги, предложении под папиным контролем и почему мучилась с платьем

В августе 23-летняя Марина Бех завоевала свою первую крупную медаль в прыжках в длину – "серебро" чемпионата Европы в Берлине. А вчера добавила к нему самый личный титул – Марина вышла замуж за вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука (22 года. – Авт.). Накануне свадьбы мы расспросили у прыгуньи о двух ее главных событиях этого года.

— Марина, раз мы уже встретились в магазине обуви (где проходила встреча призеров ЧЕ с болельщиками. — Авт.), расскажите, чего у вас больше — кроссовок или туфель?

— У меня очень много обуви! — рассмеялась легкоатлетка. — У меня личный контракт с фирмой спортивной обуви. И кроссовок значительно больше, чем туфель. Полный шкаф, они повсюду, даже под кроватью.

— Видео вашей реакции на завоевание медали "Европы" посмотрели десятки тысяч людей. Иностранных фанатов прибавилось?

— Возможно! (Смеется.) Это видео я и сама пересматривала много раз. Да, в моей жизни это пока были самые бурные эмоции. И раньше были медали, но в те моменты я ожидала от себя большего. Получались "бронзы", а я ехала за "золотом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Невероятные эмоции Марины Бех, завоевавшей медаль чемпионата Европы

— Два года назад у вас на Олимпиаде было три заступа — очень обидный результат. Сейчас вы уже с европейской наградой. Что изменили за это время?

— Тогда это было разочарованием. На Олимпиаде я рисковала, и риск оказался неоправданным. На протяжении этих лет много усилий приложили на тренировках для улучшения техники, чтобы исправить попадание, набегание, четкость. Много работали и в психологическом плане, за что я могу поблагодарить и Мишу — он мне очень в этом помогал, настраивал, мотивировал. Благодаря ему я смогла стать сильнее, чем была раньше. Не всегда все проходит гладко и ты выходишь с сектора с улыбкой. Когда что-то не так, я сразу звоню именно ему. Мне с ним хочется поделиться, выплакаться, и он всегда находит нужные слова.

— Вы писали, что влюблены в Берлин. Чем же он в себя влюбил?

— Это очень красивый город, мне там очень понравилось, особенно когда мы гуляли вечером. Красивая стена, все так чисто, опрятно. Город, по которому просто приятно прогуляться, вдохновиться и хорошо провести время.

— Хоть чемпионат Европы был и объединенный, вы с Мишей выступали в разных городах (пловцы были в Глазго. — Авт.). Но он приехал вас поддержать. Часто ли бываете друг у друга на стартах?

— Я была у Миши на зимнем чемпионате Европы в Копенгагене. Это был первый раз, когда вживую за него болела. Наверное, легче прыгать самому, чем переживать за любимого человека! А он впервые ко мне смог приехать в Берлин.

— Как часто видитесь с такими разными графиками?

— За последний год виделись с интервалом в месяц или полтора. Миша возвращается со сборов — мы проводим вместе пару дней, и он снова едет. Пересекаемся в Ровно или Хмельницком, иногда в Киеве. Обычно выручает видеосвязь. Иногда, когда Мишка бывает в другом уголке мира, нам приходится переписываться, потому что не тянет интернет. Но без видео почти не разговариваем. Мы любим видеть друг друга, видеть эмоции, мимику.

— Сезон окончательно завершен, можете отдохнуть?

— Мой отдых начинается 3 сентября и продлится дней 10.

— Имеете в виду медовый месяц?

— Да. Поедем туда, где тепло, — на Мальдивы. Это все-таки медовый месяц — хотелось его провести в необычном месте, спокойном. Подумали, что острова — лучший вариант.

— Многие не любят афишировать свою личную жизнь. Вы же довольно открыто демонстрируете свои чувства друг к другу.

— У нас никогда такого не было: "этого не говори", "этого не делай". После чемпионата Европы мы много времени проводим вместе, и, конечно, всех интересует, что происходит в нашей жизни. Не вижу смысла говорить: "это секрет", думать, что сглазят. Это все суеверия. И без того все будут знать. Вообще, приятно делиться. Тем более многие нас поддерживают и, возможно, нами вдохновляются.

— Вы рассказывали смешную историю о том, как использовали Мишу для тренировки, приседая с ним на плечах! Часто делаете физические упражнения вместе?

— У нас совсем разные виды. Мишины нагрузки мало совпадают с моими. А тогда мне нужно было сделать силовую работу, а возможности попасть в зал не было, получилось, что мне под руку попался Мишка (смеется). Сейчас утренние или вечерние пробежки мы проводим вместе. Часто делаем упражнения для общего развития: на пресс, спину.

— Вы раззнакомились на Играх в Рио. А кто же сделал первый шаг к более романтическому общению?

— Мы долгое время переписывались, потому что не могли встретиться. А потом у него появилась возможность приехать ко мне — мы увиделись и поняли, что нравимся друг другу, Миша предложил перевести отношения во что-то большее. Через несколько дней встречали вместе Новый год и сбросили общее фото в Instagram. Это была первая новость о том, что мы вместе.

— Первое свидание помните?

— Знаете, у нас его как такового не было (улыбается). Нарядиться в платье, пойти в кино или ресторан — было без этого. Просто прогулялись по городу, много общались. Мы чувствовали, что нам легко это делать, и нас потянуло друг к другу.

— Наверное, даже лучше, когда отношения возникают из дружбы.

— Конечно! Когда люди строят отношения, они часто видятся, ходят на свидания, через день снова видятся. У нас такой возможности не было. Мы друг друга познавали по видео, все строилось на расстоянии. И оно не было для нас преградой, скорее, даже стимулом. Ты постоянно живешь предчувствием момента, когда снова его увидишь и сможешь провести несчастных пару дней рядом.

— Как все дошло до помолвки? Миша делал предложение?

— Делал. Мы поехали встречать Новый год в Буковель с его и моими родителями. Первые тосты, то, се… А когда вышла на улицу, там было большое сердечко из свечек, и Миша стоял в нем с большим букетом цветов.

— Как родители отреагировали? Или они участвовали в подготовке?

— Участвовали. Они еще осенью все знали. У меня отец старого воспитания. Когда Миша впервые приезжал в дом моих родителей, папа интересовался, в качестве кого он приедет: для него это было очень важно. Это было за три месяца до помолвки, и Миша рассказал о своих планах.

— Кольцо носите?

— Конечно. Не снимаю. Даже когда прыгаю. Это единственное украшение, в котором я выхожу в сектор.

— Дату свадьбы долго выбирали, чтобы подошла вам обоим?

— Вообще не выбирали. Мишка знал, что ему нужно было все сделать до 15 сентября, когда он уже должен быть на сборах. А поскольку мы хотели поехать в медовый месяц, другой даты, кроме как 2 сентября, у нас не было. Она нам судьбой выпала.

— Насколько тяжело было планировать свадьбу, и кто этим занимался?

— Не раз думала, что тренироваться легче, чем вмешиваться во все эти дела. Действительно тяжело. В основном всем занималась я, потому что мои родители были за рубежом, Мишины — в Ровно, Миша тоже постоянно отсутствует. Залог завезти, выбрать свадебный торт, попробовать, какой он там будет на вкус... С Мишкой советовалась. За две недели до свадьбы приехали мои родители и помогали. Не знаю, как люди готовятся к свадьбе за месяц или два! Мне кажется, это фантастика — в такой короткий срок сделать ее действительно классной. У нас свадьба в Хмельницком — для наших самых близких людей, в небольшом отельно-ресторанном комплексе. В стиле, скорее, европейском или американском. Простое и для нас по-своему особенное.

— Долго выбирали наряды?

— Мы все шили под заказ. Что у меня, что у Мишки нестандартные фигуры, и купить платье или костюм достаточно тяжело. То рукав короткий, то в талии платье нормальное, а в груди не сходится или наоборот.

— Кого выбрали в свидетели?

— У меня старшая дружка — Ира Геращенко (прыгунья в высоту. — Авт.), а у Миши дружба — друг из Ровно.