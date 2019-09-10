Звездам велоспорта грозит тюрьма за сговор во время гонки

Винокуров заплатил Колобневу 150 тысяч евро за победу в гонке

Винокуров стал победителем Олимпиады-2012 / Фото: Getty Images

Российский велогонщик Александр Колобнев и казахстанец Александр Винокуров обвиняются в сговоре во время гонки Льеж-Бастон-Льеж в 2010 году, сообщает sudinfo.be.

Оба спортсмена предстали перед бельгийским судом. Винокуров и Колобнев 25 апреля 2010 году участвовали в гонке Льеж-Бастон-Льеж и ушли в отрыв от остального пелотона. Считается, что Колобнев специально не стал обгонять на финише той гонки Винокурова, за что впоследствии получил от него 150 тысяч евро.

Прокуратура запросила для гонщиков по полгода тюрьмы, а также штрафы в размере 100 тысяч евро и 50 тысяч для Винокурова и Колобнева соответственно. Также прокурор требует конфисковать 150 тысяч евро со швейцарских счетов Колобнева.

Реклама

Решение по делу будет вынесено 8 октября.

Винокуров является победителем престижной многодневки Вуэльта в 2006 году и олимпийским чемпионом-2012 в групповой гонке.

В тренде Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности

Колобнев – серебряный призер чемпионатов мира 2007 и 2009, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 в Пекине, чемпион России 2004 и 2010 в групповой шоссейной гонке.

В одном из главных спортивных скандалов года – новый поворот. Александр Башенко не признал свою отставку с поста президента федерации велоспорта Украины и обрушился с компроматом на Андрея Гривко, который, по итогам конференции 20 августа, сменил Башенко в качестве босса украинского велоспорта.

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама