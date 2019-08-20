Спортивный импичмент в Украине: Анна Соловей победила хама-президента, грозившего выгнать ее из сборной

Анна Соловей / Фото: Getty Images

Стало известно имя преемника скандального Александра Башенко на посту президента Федерации велоспорта Украины. Новым главой организации на ее внеочередной конференции утвержден 36-летний Андрей Гривко.

Андрей Гривко. Фото – Getty Images

Андрей Гривко – один из лучших велогонщиков в истории независимой Украины. Он – шестикратный чемпион страны в гонке с раздельным стартом, победитель Тура Средиземноморья-2016 и серебряный призер Европейских игр-2015 в Баку.

"И что? Идем кофе пить? Анна Соловей победила. Башенко уволен внеочередной конференцией Федерации велосипедного спорта Украины. Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент!", – написал в Facebook по поводу кадровых перестановок в Федерации велоспорта спортивный юрист Юрий Юрченко.

Скандальный Александр Башенко. Фото – Facebook

Напомним, решение уволить Башенко продиктовано его конфликтом с велогонщицей Анны Соловей, которой президент Федерации нахамил после Европейских игр в Минске. Тогда Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой в адрес спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил Соловей: "Ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь? Запомни, принцесса, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

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