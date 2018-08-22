Звездная украинская синхронистка в ярком бикини отдыхает в Греции

Украинская синхронистка Елизавета Яхно здорово выступила на чемпионате Европы, который прошел в этом месяце в Глазго. Яхно завоевала семь наград! Одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую. Таким образом, в 20 лет Яхно является трехкратным призером Европейских игр, четырехкратным призером чемпионата мира и семикратным призером чемпионата Европы.

После столь успешного выступления Елизавета решила отдохнуть. Судя по тегам в Instagram девушка сейчас в Греции. Пляжный отдых наша чемпионка чередует с активностями. В соцсети Лиза выкладывает фотографии, как она летает на парашюте, прыгает с банджи-джампинга или катается на яхте.















"Незабываемые, непередаваемые ощущения падения с высоты .... Я В ВОСТОРГЕ" – подписала видео своего прыжка Яхно.

A post shared by Yelyzaveta Yakhnо (@_yakhnoliza_) on Aug 21, 2018 at 6:48am PDT

Ранее Елизавета Яхно, в прошлом году ставшая четырехкратным призером чемпионата мира, рассказала "Сегодня" о том, с кем конкурирует за место примы Волошиной, о спонтанной смене всех программ и о том, как долго нужно доказывать, что мы лучше японок.