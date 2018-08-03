Звезду легкой атлетики из России не пустили на чемпионат Европы

Прыгун в высоту Данил Лысенко пропустил три допинг-теста за год

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен на неопределенный срок из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, в связи с чем он не сможет выступить на чемпионате Европы в Берлине, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

IAAF завела дело на Лысенко в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и наложила временное отстранение до завершения расследования. 21-летнему россиянину грозит дисквалификация сроком до двух лет.

"Лысенко не предоставил информацию о своем местонахождении и не смог сделать возможным прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период", – говорится в сообщении.

IAAF предлагает Лысенко два варианта развития событий: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговый правил (с 3 августа 2018 года) или передать дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Спортсмен должен определиться с решением до 13 августа.

Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем чемпионата мира 2018 года в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В текущем сезоне он одержал победы на этапах "Бриллиантовой лиги" в Монако и в Лозанне. В Монако россиянин повторил лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,40 м.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 6 по 12 августа. Из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и под нейтральным флагом. IAAF допустила 30 российских легкоатлетов до участия в чемпионате Европы, включая Лысенко.