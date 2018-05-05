15-летняя Марта Костюк завершила борьбу на турнире с шестью миллионами призовых

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть стартовый раунд турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде. 15-летняя украинка в трех сетах уступила обладательнице Wild Card Ларе Арруабаррене из Испании со счетом 6:3, 4:6, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 40 минут. За это время Костюк выполнила 3 подачи навылет, 10 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта из 9-ти. Арруабаррена же не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и взяла 6 геймов на подаче соперницы.

Костюк впервые сыграла в основной сетке турнира серии WTA Premier Mandatory – украинка получила Wild Card от организаторов.

На предыдущих грунтовых соревнованиях категории Premier в Штутгарте 15-летняя теннисистка остановилась во втором круге, проиграв Каролин Гарсии из Франции.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в Мадриде. Следующая соперница Элины определится в поединке между Карлой Суарес-Наварро и Барборой Стрыцовой.

Кстати, сердце Элины Свитолиной снова свободно. Отношения с британским крикетистом Рисом Топли позади, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram.

Напомним, что в прошлом году Свитолина проиграла в Мадриде уже в первом круге. Таким, образом она точно улучшит свой очковый заработок на этом турнире и станет на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.