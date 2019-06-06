Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

17-летняя американка бьет чемпионку Ролан Гаррос и выходит в полуфинал

6 июня, 14:58

Стали известны все полуфиналистки Открытого чемпионата Франции по теннису: среди них две теннисистки в возрасте до 20 лет

Аманда Анисимова
Аманда Анисимова. Фото: Reuters

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова пробилась в полуфинал турнира Большого шлема "Ролан Гаррос". В четвертьфинале она обыграла прошлогоднюю победительницу турнира Симону Халеп со счетом 6:4, 6:2. Таким образом, на Открытом чемпионате Франции по теннису стали известны все полуфиналистки: украинок среди них не оказалось.

Соперницей Анисимовой в борьбе за выход в финал станет австралийка Эшли Барти. Она в четвертьфинале расправилась с американкой Мэдисон Киз, победив ее со счетом 6:3, 7:5. В другом полуфинале сыграют британка Йоланда Конта и 19-летняя Маркета Вондроушова из Чехии.

Интересно, что Анисимова – шестая ракетка США, но из всех американок лишь она смогла добраться до полуфинала турнира.

Отметим, что завтра на Ролан Гарросе мегабитва: самый титулованный "шлемник" Роджер Федерер (20 трофеев) против короля грунта Рафаэля Надаля, приехавшего в Париж за 12-м титулом. Испанец в великолепной форме, да и его 1/4 против японца Нишикори выдалась легкой прогулкой – 6:1, 6:1, 6:3. Тогда как 37-летний швейцарец провел изматывающую дуэль с Вавринкой 7:6, 4:6, 7:6, 6:4. Да и Гаррос выигрывал лишь раз – в  2009-м.

Напомним, что в прошлом сезоне первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей Итогового чемпионата теннисисток:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннисистка, Ролан Гаррос, Аманда Анисимова

Вы сейчас просматриваете новость " 17-летняя американка бьет чемпионку Ролан Гаррос и выходит в полуфинал". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинка сыграет в полуфинале Ролан Гаррос в разряде микст: партнер – пакистанец Куреши

Сегодня, 09:34

Украинка Киченок дошла на Ролан Гаррос до полуфинала, и впервые за восемь лет в Париже встретятся Федерер и Надаль

Будет мегафайт: Надаль и Федерер в "угрожающих" битвах вышли друг на друга на Ролан Гаррос

4 июня, 20:36

Матчи легендарных теннисистов прерывались из-за угрозы грозы. Но это не помешало им сделать свое дело

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Без химии: 10 народных средств от комаров

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

4 июня, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса

4 июня, 00:23

Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались

Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

3 июня, 16:29

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

На что способно обычное дегтярное мыло

Назван лучший способ остановить старение мозга
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь