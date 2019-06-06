17-летняя американка бьет чемпионку Ролан Гаррос и выходит в полуфинал

Стали известны все полуфиналистки Открытого чемпионата Франции по теннису: среди них две теннисистки в возрасте до 20 лет

Аманда Анисимова. Фото: Reuters

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова пробилась в полуфинал турнира Большого шлема "Ролан Гаррос". В четвертьфинале она обыграла прошлогоднюю победительницу турнира Симону Халеп со счетом 6:4, 6:2. Таким образом, на Открытом чемпионате Франции по теннису стали известны все полуфиналистки: украинок среди них не оказалось.

Соперницей Анисимовой в борьбе за выход в финал станет австралийка Эшли Барти. Она в четвертьфинале расправилась с американкой Мэдисон Киз, победив ее со счетом 6:3, 7:5. В другом полуфинале сыграют британка Йоланда Конта и 19-летняя Маркета Вондроушова из Чехии.

Интересно, что Анисимова – шестая ракетка США, но из всех американок лишь она смогла добраться до полуфинала турнира.

Отметим, что завтра на Ролан Гарросе мегабитва: самый титулованный "шлемник" Роджер Федерер (20 трофеев) против короля грунта Рафаэля Надаля, приехавшего в Париж за 12-м титулом. Испанец в великолепной форме, да и его 1/4 против японца Нишикори выдалась легкой прогулкой – 6:1, 6:1, 6:3. Тогда как 37-летний швейцарец провел изматывающую дуэль с Вавринкой 7:6, 4:6, 7:6, 6:4. Да и Гаррос выигрывал лишь раз – в 2009-м.

Напомним, что в прошлом сезоне первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей Итогового чемпионата теннисисток:

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