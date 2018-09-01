65 российских биатлонистов принимают допинг – СМИ

Сегодня, 21:18

У Международного союза биатлонистов якобы есть доказательства массового допинга российских спортсменов

Россияне снова угодили в скандал с допингом. Фото AFP
Россияне снова угодили в скандал с допингом. Фото AFP

Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, сообщил немецкий журналист ARD Ник Батлер.

"Мне сказали, что есть "существенные доказательства" против 65 российских биатлонистов. IBU – единственная международная федерация по зимним видам спорта, которая занимается расследованием дел. Сколько же атлетов игнорируются в других видах спорта? Конькобежный спорт, лыжи, керлинг, бобслей и так далее", – написал Батлер в Twitter.

"Многие из этих случаев могли бы быть подтверждены дополнительным лабораторным данными, которые, по мнению экспертов, по-прежнему доступны в московской антидопинговой лаборатории. Но МОК отчаянно пытается вернуть Россию, не открывая лабораторию", – отметил он.

После появления данных об обыске в штаб-квартире IBU в апреле этого года в ряде СМИ были распространены утверждения, что глава организации Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов. Незадолго до обысков в офисах IBU экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор WADA Григорий Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил союз и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в манипуляциях с допингом.

В августе немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что между WADA и МОК возникли серьезные противоречия, сторонники президента МОК Томаса Баха выступают за восстановление РУСАДА.

В конце августа Союз биатлонистов России (СБР) объявил о том, что получил сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами, трое из которых уже закончили профессиональную карьеру.
биатлон, допинг

Вы сейчас просматриваете новость "65 российских биатлонистов принимают допинг – СМИ". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биатлон

Антон Шипулин. Фото AFP

Звезды российского биатлона попались на допинге

30 Августа, 15:05

Всего в списке IBU двадцать фамилий биатлонистов

Другие

Инна Осипенко-Радомская

Олимпийская чемпионка Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года

30 Августа, 12:50

Спортсменка отказалась пройти внесоревновательный допинг-тест
Загрузка...

Другие

Джулия Лоллобриджида. Фото Facebook

Внучка легендарной итальянской актрисы попалась на употреблении допинга

23 Августа, 12:43

Конькобежка Джулия Лоллобриджида погорела на диуретике

Другие

Фабиан Пуэрта. Фото Instagram

Чемпион мира по велоспорту попался на употреблении допинга

14 Августа, 17:37

Колумбиец Фабиан Пуэрта принимал анаболический стероид болденон между соревнованиями
Загрузка...