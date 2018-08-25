Ангелина Калинина впервые пробилась на турнир "Большого Шлема"

21-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела квалификационный барьер на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема" – Открытом чемпионате США. В финале отборочного турнира Калинина, посеянная под 26 номером, обыграла австралийскую теннисистку Джейми Форлис со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Ангелина Калинина стала шестой представительницей Украины в основной сетке US Open.

Для самой Ангелины это будет дебют в основной сетке "Шлема". Интересно, что произошел он на турнире, где Калинина показала свой лучший результат по юниорам – стала финалисткой в 2014 году.

Добавим, что в Нью-Йорке дебютирует в основе турнира "Большого Шлема" и 18-летняя Даяна Ястремская. Лучший результат из украинских участниц на этот момент – у Катерины Бондаренко (четвертьфинал в 2009). Элина Свитолина и Леся Цуренко доходили на US Open до 4 круга (2017 и 2016 соответственно), а Катерина Козлова – до второго (2017).

Соперницы Калининой и Ястремской в первом раунде US Open:

Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Мухова (Чехия)

Ангелина Калинина (Украина) – Катинка фон-Дайхманн (Лихтенштейн)