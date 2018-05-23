Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации Ролан Гаррос
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла американку Лао
Продолжается квалификация второго в сезоне турнира "Большого шлема" – Ролан Гаррос. В первом раунде отбора украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах обыграла американку Даниэль Лао – 6:2, 6:1.
Теперь во втором раунде квалификации Калинина сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
Напомним, что в мужском разряде первый раунд отбора Открытого чемпионата Франции прошел Сергей Стаховский, а вот Илья Марченко покинул турнир.
Продолжает выступления на Ролан Гаррос и восходящая звезда Марта Костюк. В первом раунде она прошла японку Эри Ходзуми. А следующей соперницей украинки станет итальянская теннисистка Мартина Тревизан.
Интересно, что на турнире в Штутгарте Марта призналась, что кого хотела в мужья в детстве. "Когда я росла, у меня не было кумиров в мире тенниса. Но мне нравилось смотреть игру Новака Джоковича. До девяти лет я думала, что он станет моим мужем", – цитирует Костюк WTA.
Ранее Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России: украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме.
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