Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации Ролан Гаррос

Продолжается квалификация второго в сезоне турнира "Большого шлема" – Ролан Гаррос. В первом раунде отбора украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах обыграла американку Даниэль Лао – 6:2, 6:1.

Теперь во втором раунде квалификации Калинина сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Напомним, что в мужском разряде первый раунд отбора Открытого чемпионата Франции прошел Сергей Стаховский, а вот Илья Марченко покинул турнир.

Продолжает выступления на Ролан Гаррос и восходящая звезда Марта Костюк. В первом раунде она прошла японку Эри Ходзуми. А следующей соперницей украинки станет итальянская теннисистка Мартина Тревизан.

Интересно, что на турнире в Штутгарте Марта призналась, что кого хотела в мужья в детстве. "Когда я росла, у меня не было кумиров в мире тенниса. Но мне нравилось смотреть игру Новака Джоковича. До девяти лет я думала, что он станет моим мужем", – цитирует Костюк WTA.

Ранее Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России: украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме.