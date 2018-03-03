Теннисистка Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России

Сегодня, 10:12

Украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме

Марта Костюк. Фото AFP
Марта Костюк. Фото AFP

Первая 15-летняя спортсменка за последние 20 лет, которой удалось с квалификации выйти в третий круг Australian Open, Марта Костюк призналась, что ночевала на Майдане во время Революции Достоинства и не собирается участвовать в российских турнирах из-за войны на Донбассе.

"Для меня много значит патриотизм. Это честь – представлять свою страну на соревнованиях. Люблю, когда звучит наш гимн, всегда слезы наворачиваются на глаза.

Я очень люблю Украину. Пытаюсь где только можно разговаривать на украинском языке. В свое время я была на Майдане, даже ночевала, там было очень классно. Это была чисто моя инициатива. Когда мама меня забирала, я плакала, не хотела идти оттуда, – заявила Костюк в интервью "Главкому". – Люди за рубежом интересуются событиями в Украине. Большинство убеждены, что все проблемы на Востоке и Юге Украины идут из Кремля. Сочувствуют и поддерживают. Мне очень больно смотреть на людей, которые там страдают.

Я восхищаюсь героизмом наших солдат, волонтеров, людей, которые отдают свою жизнь за нашу Родину. Это придает мне сил и уверенности на теннисном корте. Мне есть на кого равняться, брать пример и защищать Украину на теннисном фронте... И пока на Востоке будут боевые действия я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России".

Ранее Марта Костюк рассказала нам о том, когда обыграет Свитолину, с кем из теннисистов хотела бы дружить, замечаниях от мамы и "призовых" чипсах.
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