Четвертая по рейтингу теннисистка Украины дала бой второй ракетке мира

Катерина Козлова в двух сетах в борьбе уступила Симоне Халеп на турнире в Индиан-Уэллсе

Катерина Козлова. Фото: AFP

Четвертая по рейтингу теннисистка Украины дала бой второй ракетке мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/602/d28/5c8602d286da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/602/d28/5c8602d286da1.jpg 2019-03-11T08:41:00+02:00 Теннис Катерина Козлова в двух сетах в борьбе уступила Симоне Халеп на турнире в Индиан-Уэллсе

Четвертая по рейтингу украинская теннисистка Катерина Козлова завершила свои выступления на турнире WTA Premier Mandatory с призовым фондом более 9 миллионов долларов BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс (Калифорния, США). В матче третьего круга Козлова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в упорном матче уступила экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп, занимающей на сегодняшний день вторую строчку в мировой классификации. Поединок завершился со счетом 6:7, 5:7.

В первом сете Халеп вела 5-3 и даже имела сетбол на подаче украинки, но Козлова отыгралась и вышла вперед 6-5, но Симона перевела партию на тайбрейк, который провела уверенно и одержала победу. Во второй партии сначала Козлова дважды вела с брейком, а затем Халеп вырвалась вперед 5-2, но украинская теннисистка вновь сравняла счет 5-5, хотя на большее уроженки Николаева не хватило.













Тем не менее, выступление Козловой в Индиан-Уэллс, безусловно, можно занести в актив: украинка показала свой лучший результат на турнирах серии WTA Premier Mandatory и оказалась в одном шаге от возвращения в первую сотню мирового рейтинга, где сейчас она занимает 114-е место.

Напомним, что у знаменитой теннисистки Мартины Хингис родилась дочь.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Четвертая по рейтингу теннисистка Украины дала бой второй ракетке мира". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.