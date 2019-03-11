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Четвертая по рейтингу теннисистка Украины дала бой второй ракетке мира

Сегодня, 08:41

Катерина Козлова в двух сетах в борьбе уступила Симоне Халеп на турнире в Индиан-Уэллсе

Катерина Козлова
Катерина Козлова. Фото: AFP
Четвертая по рейтингу теннисистка Украины дала бой второй ракетке мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/602/d28/5c8602d286da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/602/d28/5c8602d286da1.jpg Теннис Катерина Козлова в двух сетах в борьбе уступила Симоне Халеп на турнире в Индиан-Уэллсе

Четвертая по рейтингу украинская теннисистка Катерина Козлова завершила свои выступления на турнире WTA Premier Mandatory с призовым фондом более 9 миллионов долларов BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс (Калифорния, США). В матче третьего круга Козлова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в упорном матче уступила экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп, занимающей на сегодняшний день вторую строчку в мировой классификации. Поединок завершился со счетом 6:7, 5:7.

В первом сете Халеп вела 5-3 и даже имела сетбол на подаче украинки, но Козлова отыгралась и вышла вперед 6-5, но Симона перевела партию на тайбрейк, который провела уверенно и одержала победу. Во второй партии сначала Козлова дважды вела с брейком, а затем Халеп вырвалась вперед 5-2, но украинская теннисистка вновь сравняла счет 5-5, хотя на большее уроженки Николаева не хватило.

Тем не менее, выступление Козловой в Индиан-Уэллс, безусловно, можно занести в актив: украинка показала свой лучший результат на турнирах серии WTA Premier Mandatory и оказалась в одном шаге от возвращения в первую сотню мирового рейтинга, где сейчас она занимает 114-е место.

Напомним, что у знаменитой теннисистки Мартины Хингис родилась дочь.

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Тег теннисистка, Катерина Козлова, Симона Халеп

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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