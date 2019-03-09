Мама – в 37: у знаменитой теннисистки Мартини Хингис родилась дочь

Швейцарка замужем за врачом, а в свое время, по слухам, встречалась с украинским бизнесменом

Хингис с ребенком. Фото: Twitter

Мама – в 37: у знаменитой теннисистки Мартини Хингис родилась дочь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/369/e3d/5c8369e3d717f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/369/e3d/5c8369e3d717f.png 2019-03-09T09:27:00+02:00 Теннис Швейцарка замужем за врачом, а в свое время, по слухам, встречалась с украинским бизнесменом

Экс-первая ракетка мира Мартина Хингис, в 2017 году завершившая карьеру, сообщила о рождении дочери. "Вот нас и стало трое! Мы с Харри очень рады появлению нашей доченьки Лии. Мы уже так ее любим", – написала 37-летняя Хингис в твиттере.

Напомним, прошлым летом Хингис вышла замуж за 38-летнего врача женской сборной Швейцарии по теннису Харальда Лиманна. До свадьбы Мартина и Харальд встречались два года. Ранее теннисистка была ранее замужем за молодым французским жокеем Тибо Ютеном. Но этот брак распался через три года — Хингис, как заявлял Тибо, неоднократно изменяла ему. Ранее Хингис приписывали роман с украинским бизнесменом Александром Онищенко, который, впрочем, заявлял, что они просто друзья.

Мартина с мужем и ребенком

Отметим, что Мартина Хингис вошла в историю как самая молодая победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (ей исполнилось на тот момент 16 лет, 3 месяца и 26 дней). А вообще на ее счету – 25 выигранных Grand Slam: 5 – в одиночном разряде, 14 – в парном и еще 7 - в смешанном. Швейцарка дважды уходила из спорта из-за травм, в 2002-м и 2007-м возвращалась на корт. Однако, не сумев добиться былых успехов в одиночном разряде, объявила, что завершает карьеру.

Как сообщалось ранее, титулованная теннисистка из Италии вернулась на корт после дисквалификации за допинг.

Также сообщалось, что футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в "игре на контору".

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