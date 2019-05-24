Четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет Свитолиной

Обойти первую ракетку мира могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер

Наоми Осака. Фото: Reuters

Четыре теннисистки могут обойти японку Наоми Осаку в рейтинге WTA по итогам Ролан Гаррос, информирует официальный сайт тура. Японка останется на вершине в случае выхода в финал. Обойти первую ракетку мира могут чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Ангелик Кербер.

Каролине Плишковой для выхода на первую строчку рейтинга нужно дойти до финала турнира, а если японка дойдет до полуфинала – то выиграть титул. Если в финале Осака встретится с Квитовой, то победительница этой встречи возглавит рейтинг.

Кики Бертенс также нужно дойти до финала, но если Осака выйдет в 1/8 финала, то голландке нужно будет выиграть турнир. Если в финале она встретится с Квитовой, то победительница этой встречи станет первой ракеткой мира.

Петра Квитова станет первой ракеткой мира, если выиграет турнир, а Осака не дойдет до полуфинала.

Ангелик Кербер также нужно побеждать, и при этом японка не должна дойти до четвертьфинала.

К сожалению, на титул первой ракетки мира не претендует Элина Свитолина. Напомним, что в прошлом сезоне украинка выиграла Итоговый чемпионат WTA.

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