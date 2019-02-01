Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира в Таиланде

Сегодня, 17:24

Украинская теннисистка выиграла у Мугурусы и вышла в полуфинал турнира

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: AFP
Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира в Таиланде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/463/f96/5c5463f964719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/463/f96/5c5463f964719.jpg Теннис Украинская теннисистка выиграла у Мугурусы и вышла в полуфинал турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), с призовым фондом 250 тысяч долларов. В полуфинальном поединке Ястремская в двух сетах обыграла экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу. В первом сете завязалась борьба, дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась украинка, реализовав седьмой сетбол – 7:6 (7:5). А вот второй сет Ястремская выиграла вчистую – 6:1.

В 1/2 финала Даяна Ястремская сыграет против Магды Линетт из Польши. В прошлом году теннисистки встречались на турнире в Нью-Хэйвене и тогда победила украинка.

В другом полуфинале сыграют Тамара Зиданшек (Словения) и Айла Томлянович (Австралия).

Напомним, что ранее в сборной Украины вспыхнул скандал накануне матчей FedCup. Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину и Даяну Ястремскую в отказе играть за национальную команду. Агент теннисисток требовал завышенные гонорары. 

Напомним результаты жеребьевки Кубка Федерации: Украина попала в подгруппу B, где ее соперниками будут Болгария, Швеция и Эстония. Победительницы обеих подгрупп сыграют между собой за путевку в плей-офф Кубке Федерации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теннис, Гарбинье Мугуруса, Даяна Ястремская

Вы сейчас просматриваете новость " Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира в Таиланде". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Сегодня | Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

Вчера, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Вчера, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный"

30 января, 14:13

Питерский "Зенит" представил бывшего защитника "Шахтера"

Американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой

30 января, 11:24

Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах