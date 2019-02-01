Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира в Таиланде
Украинская теннисистка выиграла у Мугурусы и вышла в полуфинал турнира
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), с призовым фондом 250 тысяч долларов. В полуфинальном поединке Ястремская в двух сетах обыграла экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу. В первом сете завязалась борьба, дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась украинка, реализовав седьмой сетбол – 7:6 (7:5). А вот второй сет Ястремская выиграла вчистую – 6:1.
В 1/2 финала Даяна Ястремская сыграет против Магды Линетт из Польши. В прошлом году теннисистки встречались на турнире в Нью-Хэйвене и тогда победила украинка.
В другом полуфинале сыграют Тамара Зиданшек (Словения) и Айла Томлянович (Австралия).
Напомним, что ранее в сборной Украины вспыхнул скандал накануне матчей FedCup. Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину и Даяну Ястремскую в отказе играть за национальную команду. Агент теннисисток требовал завышенные гонорары.
Напомним результаты жеребьевки Кубка Федерации: Украина попала в подгруппу B, где ее соперниками будут Болгария, Швеция и Эстония. Победительницы обеих подгрупп сыграют между собой за путевку в плей-офф Кубке Федерации.
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