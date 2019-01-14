Сборная Украины узнала соперниц в Кубке Федерации
Наши теннисистки сыграют против Болгарии, Швеции и Эстонии
Сборная Украины в Кубке Федерации узнала с какими именно командами сыграет на групповом этапе соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны в Зеленой Гуре (Польша). Матчи пройдут 6-9 февраля.
Украинки попали в подгруппу B, где их соперниками будут Болгария, Швеция и Эстония. В подгруппе А сыграют – Россия, Дания и Польша.
Победительницы обеих подгрупп сыграют между собой за путевку в плей-офф Кубке Федерации.
Напомним, что капитан сборной Украины заявил на матчи следующих теннисисток: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Надежда Киченок.
Напомним, что в ноябре прошлого года Чехия в шестой раз в истории выиграла Кубок Федерации. В финальном поединке чешские теннисистки обыграли команду США.
Кстати, сегодня Леся Цуренко обыграла россиянку на старте первого в году "Большого шлема". Украинка в первом раунде Открытого чемпионата Австралии одолела Екатерину Александрову в двух сетах.
Также мы сообщали, что украинская теннисистка пропустит Открытый чемпионат Австралии, но по приятной причине - Катерина Бондаренко во второй раз станет мамой.
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