Сборная Украины узнала соперниц в Кубке Федерации

Наши теннисистки сыграют против Болгарии, Швеции и Эстонии

Сборная Украины в Кубке Федерации узнала с какими именно командами сыграет на групповом этапе соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны в Зеленой Гуре (Польша). Матчи пройдут 6-9 февраля.

Украинки попали в подгруппу B, где их соперниками будут Болгария, Швеция и Эстония. В подгруппе А сыграют – Россия, Дания и Польша.

Победительницы обеих подгрупп сыграют между собой за путевку в плей-офф Кубке Федерации.

Напомним, что капитан сборной Украины заявил на матчи следующих теннисисток: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Надежда Киченок.

Напомним, что в ноябре прошлого года Чехия в шестой раз в истории выиграла Кубок Федерации. В финальном поединке чешские теннисистки обыграли команду США.

Кстати, сегодня Леся Цуренко обыграла россиянку на старте первого в году "Большого шлема". Украинка в первом раунде Открытого чемпионата Австралии одолела Екатерину Александрову в двух сетах.

Также мы сообщали, что украинская теннисистка пропустит Открытый чемпионат Австралии, но по приятной причине - Катерина Бондаренко во второй раз станет мамой.