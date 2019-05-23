Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге

19-летняя украинская теннисистка разгромила француженку Фиону Ферро

Даяна Ястремская. Фото: Instagram

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно вышла в полуфинал турнира WTA International в Страсбурге. Шестая сеяная Ястремская победила француженку Фиону Ферро со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. За выход в финал украинка сыграет с победительницей матча между второй сеяной турнира белоруской Ариной Соболенко и Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Даяна Ястремская

Отметим, что в предыдущем раунде турнира Ястремская разгромила известную австралийскую теннисистку Саманту Стосур – 6:0, 6:2. Даяна второй раз в сезоне обыграла Саманту. В январе украинка одолела австралийка на ее домашнем "Шлеме" в Мельбурне.

Ранее сегодня 19-летняя украинка Катарина Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема". Наша теннисистка разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе

Напомним, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит "Ролан Гаррос". Теннисистка не успела восстановится после травмы плеча. За свою карьеру Мария Шарапова дважды побеждала на "Ролан Гаррос" – в 2012 и 2014 годах.

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