Дедушку жены Джоковича похитили и требовали 2 млн долларов

Дедушку жены сербского теннисиста Новака Джоковича Милослава Радисавлевича похитили в ночь с 25 на 26 июля. Нападение устроили двое неизвестных в масках, которые залезли в дом в три часа ночи и потребовали деньги. 85-летний мужчина отказался их отдать, поэтому его увезли в поле, находящееся в нескольких километрах от дома, и забрали у него 26 тысяч динаров (260 долларов) и мобильный телефон.

Похитители отправили сообщение Новаку с требованием заплатить 2 миллиона евро. Мужчину случайно нашел местный житель, Милослав был прикован к бетонному электрическому столбу на кукурузном поле. Полиция сейчас ищет преступников.

Кстати, недавно в Бразилии похитили маму полузащитника "Шахтера" Тайсона. Спустя сутки женщину нашла полиция.

Напомним, что во время чемпионата мира по футболу в Нигерии похитили отца капитана сборной страны Джона Оби Микела и отпустили его за выкуп. Злоумышленники не причинили Микелу-старшему вреда – они наставили на него оружие и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем. Выкуп составил 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов).